in foto: Foto: Vigili del fuoco

Paura nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 11 febbraio, a Besozzo, paese in provincia di Varese, dove un uomo ha perso il controllo del veicolo sul quale viaggiava, ribaltandosi. Tutto è successo poco prima delle 19.30, ora dopo la quale una chiamata di allarme ha raggiunto la centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia.

Perde il controllo dell'auto e si ribalta, soccorso

L'Areu ha quindi inviato sul posto in codice rosso un'ambulanza, allertando anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Varese. Al loro arrivo, gli operatori sanitari, con l'aiuto dei pompieri, hanno soccorso il conducente del veicolo, un uomo di 54 anni, estraendolo dall'automobile cappottata. I vigili del fuoco, nel mentre, hanno messo in sicurezza il tratto di strada operando poi le manovre per rimettere in piedi la macchina prima di trasportarla lontano dalla carreggiata. Il personale del 118 intanto stava medicando il 54enne, trovato cosciente ma sconvolto per quanto accaduto. Dopo un rapido check delle sue condizioni di salute, giudicate quali buone, l'uomo ha rifiutato il trasporto in ospedale. L'operazione si è quindi conclusa con i pompieri che liberavano la strada della sua auto, per il 54enne, fortunatamente, solo qualche lieve contusione.

Sta meglio il bimbo di 7 anni investito da un suv a Milano

Da Milano intanto arrivano buone notizie in merito alle condizioni di salute del bambino di sette anni investito da un suv nella mattinata di ieri, mercoledì 10 febbraio. Secondo quanto verificato da Fanpage.it, il piccolo, che non aveva riportato fratture ma solo qualche contusione e un trauma addominale, potrebbe essere dimesso dall'ospedale Niguarda dove è stato ricoverato subito dopo il sinistro.