in foto: Foto di repertorio

Grave incidente in via Dolci a Milano questa mattina. Qui un bambino di sette anni è stato investito da un suv: stando alle primissime informazioni il piccolo stava attraversando sulle strisce pedonali quando l'auto lo ha colpito. Allertati i soccorsi le condizioni del bambino sembravano gravissime: i paramedici e i medici sono arrivati sul luogo dell'incidente in codice rosso, ma una volta arrivato all'ospedale Niguarda di Milano la situazione è diventata da codice giallo.

Il bambino ha riportato un grave trauma addominale

Dopo le cure dei medici le condizioni del bambino non risulterebbero gravi: resta però il fatto che il piccolo ha subito un grave trauma addominali. A investirlo sarebbe stato un uomo alla guida del suv che però si sarebbe subito fermato per prestare soccorso al piccolo. Sul posto anche la polizia locale che sta ricostruendo quanto accaduto: al momento non risultano altri feriti. Il bambino infatti stava attraversando la strada insieme al padre, ma l'auto avrebbe travolto solo il piccolo. Il padre infatti sarebbe rimasto illeso.