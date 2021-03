in foto: Foto di repertorio

Stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando a un certo punto è stata investita da un'automobile: è successo nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 2 marzo, a Milano. A rimanere gravemente ferita è una donna di 85 anni che è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Niguarda.

La donna trasportata in codice rosso al Niguarda

L'allarme, stando a quanto riportato dal giornale MilanoToday, è arrivato all'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia intorno alle 18.30. L'incidente si è verificato in viale Romagna, vicino largo Rio de Jainero, in zona Città Studi. Dopo essersi conto di quanto accaduto, la conducente è immediatamente scesa dall'auto e ha allertato i soccorsi. Sul posto è intervenuto il personale sanitario con due ambulanze e un'automedica. I medici, viste le condizioni della donna, l'hanno trasportata al Niguarda in codice rosso dove al momento è ricoverata in prognosi riservata. L'automobilista è invece rimasta illesa. Oltre ai soccorsi, sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale che hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Ponte Cafforo, medico muore schiacciato dalla sua automobile

Sempre nella mattinata di ieri è morto un altro uomo a seguito di un incidente stradale: intorno alle 9 del mattino in provincia di Brescia, il medico di base Samiee Shahrokh è rimasto schiacciato dalla sua stessa macchina. Il 67enne stava controllando il motore dell'auto col cofano aperto quando a un certo punto – probabilmente perché era rimasta senza freno a mano – la macchina ha iniziato a muoversi trascinandolo per diversi metri. A lanciare l'allarme è stata una donna che ha sentito le urla del medico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118. L'uomo è stato trasportato in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia dove purtroppo è morto alcune ore dopo.