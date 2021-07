in foto: Immagine di repertorio

Tragedia a Melegnano, paese in provincia di Milano, dove un ragazzo di 27 anni è morto a seguito di un violento incidente stradale in cui è rimasto coinvolto con la sua motocicletta insieme ad un camion per la raccolta dei rifiuti. Il sinistro fatale è accaduto in viale della Repubblica nella mattinata di oggi, giovedì 1 luglio.

Incidente moto-camion, morto un ragazzo di 27 anni

Secondo quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia, l'allarme è scattato dieci minuti dopo le 11, quando una chiamata ha allertato il centralino a seguito del grave schianto tra i due mezzi. Sul posto l'Areu ha quindi immediatamente inviato un'ambulanza e l'elisoccorso, entrambi in codice rosso. Purtroppo, però, al loro arrivo gli operatori sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 27enne, sbalzato dalla moto che guidava a causa del violento impatto. Caduto sull'asfalto, il ragazzo ha riportato numerosi traumi e ferite che non gli hanno lasciato scampo.

Polizia locale al lavoro per ricostruire la dinamica

Soccorso anche il conducente del mezzo pesante, un uomo di 55 anni, trovato in stato di forte shock. Dopo una prima medicazione sul posto, è stato condotto in codice verde all'ospedale di Melegrano. In viale della Repubblica sono arrivati gli agenti della polizia locale che hanno preso in carico il caso, effettuando tutti i rilievi del caso e avviando le indagini. I vigili dovranno ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto per poter attribuire responsabilità. Il tratto di strada in cui il 27enne ha perso la vita, è stato momentaneamente chiuso in entrambe le direzioni.