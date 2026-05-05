Perde il controllo dell’auto e si schianta contro una bisarca lungo l’autostrada A21: morto un 69enne

Un 69enne è morto dopo essersi schiantato con l’auto contro una bisarca lungo l’autostrada A21. L’incidente è avvenuto nel tratto pavese compreso tra Broni e Stradella.

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Un 69enne è morto nella giornata di oggi, martedì 5 maggio, a seguito di un incidente stradale avvenuto lungo l'autostrada A21. Stando a quanto ricostruito finora, l'uomo, residente nella provincia di Piacenza, stava guidando la sua Hyundai quando, per motivi ancora in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo finendo per infilarsi sotto una bisarca all'altezza dell'autogrill dell'uscita di Broni-Stradella (in provincia di Pavia). Le ferite riportate dal 69enne erano apparse subito gravissime, ed è deceduto poco dopo il ricovero al Policlinico San Matteo. Non sono gravi, invece, le condizioni del 59enne che stava conducendo il mezzo pesante.

L'incidente si è verificato intorno alle 12:40 del 5 maggio, nel tratto pavese dell'autostrada Toruno-Brescia. Il 69enne, originario della provincia di Trapani, stava guidando verso Piacenza quando, ad un certo punto, avrebbe perso il controllo della sua Hyundai. L'auto si è infilata sotto una bisarca, riportando danni ingenti nella parte anteriore della vettura. L'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto i soccorsi con un’ambulanza della Croce Rossa di Stradella, una della Croce Azzurra e un’auto medica.

Le condizioni del 69enne sono apparse subito gravissime e, dopo un disperato tentativo di rianimazione, è stato trasportato al Policlinico San Matteo di Pavia dove poco dopo è deceduto. Il 59enne che si trovava alla guida della bisarca, invece, è stato trasportato all'ospedale di Voghera e le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. La dinamica dello schianto è ancora da accertare. Intanto, i vigili del fuoco del Comando di Pavia si sono occupati di liberare la carreggiata dai mezzi coinvolti e ripristinare così la viabilità.