Incidente mortale a Carbonate, provincia di Como. Stando a quanto si apprende, ha perso la vita un motociclista di 32 anni. Lo schianto è avvenuto pochi minuti prima delle 18 di oggi, mercoledì 2 giugno, all'incrocio tra la strada provinciale Varesina e via Damiano Chiesa. La moto si sarebbe scontrata con un'automobile che si stava immettendo da via Chiesa sulla provinciale. Al volante c'era una ragazza di 31 anni. Il centauro ha preso in pieno una fiancata della macchina ed è stato sbalzato sull'asfalto. Sarebbe morto praticamente sul colpo e i sanitari del 118 intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Inutile sia l'intervento degli uomini della Croce Rossa di Varese che dell'eliambulanza del 118 di Como.

Ferita lievemente anche la conducente dell'automobile

Le generalità della vittima non sono state ancora rese pubbliche. La conducente dell'automobile, stando a quanto riporta il Giorno, è stata soccorsa e trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Tradate. Avrebbe riportato lievi ferite e le sue condizioni di salute non desterebbero preoccupazione. La ragazza, tuttavia, sarebbe in stato di shock per quanto accaduto. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri della compagna di Cantù, che stanno cercando di ricostruire la dinamica esatta dello scontro. Per il momento la donna non è stata ancora accusata formalmente di omicidio stradale. Spetterà ai militari verificare l'eventuale responsabilità diretta della 31enne. La strada interessata dall'incidente è rimasta bloccata per diverso tempo fino al termine delle operazioni dei carabinieri e dei sanitari del 118.