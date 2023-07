Tornano i temporali in Lombardia: in arrivo anche tornadi e grandine Oggi lunedì 24 maggio è attesa una forte ondata di maltempo: sono attesi anche tornadi e grandinate su tutta la Lombardia.

A cura di Giorgia Venturini

Ritornano i temporali in Lombardia. Anche per oggi lunedì 24 maggio è attesa una forte ondata di maltempo. Sulla regione sono attesi sia nubifragi e grandine: il maltempo, secondo gli esperti, continuerà anche fino alla giornata di domani martedì 25 luglio. La Protezione civile ha valutato l'allerta gialla: il contrasto tra le correnti atlantiche che stanno colpendo il Nord Italia e la massa d'aria calda porterà a temporali localmente anche intensi nelle prossime ore.

La speranza è che non si ripetano i danni e disagi della scorsa ondata di maltempo quando la grandine è caduta molto violentemente in alcune province della Lombardia. A Cernusco sul Naviglio, alle porte di Milano, si è formato un tornado che ha sollevato oggetti e detriti in aria: fortunatamente nessuno è rimasto ferito. A Seregno, in provincia di Monza e Brianza, invece un fiume di ghiaccio ha invaso le vie del centro: la grandine è rimasta in strada per alcune ore e ha impedito l'accesso ad alcuni sottopassi pedonali.