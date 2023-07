Il video del tornado a Cernusco sul Naviglio, il maltempo scatena una tromba d’aria nel Milanese Questa mattina venerdì 21 luglio un tornado si è abbattuto su Cernusco sul Naviglio, alle porte di Milano, sollevando così un forte vento.

A cura di Giorgia Venturini

Paura a Cernusco sul Naviglio, alle porte di Milano. A causa del maltempo di questa mattina venerdì 21 luglio un tornado si è abbattuto sul paese sollevando così un forte vento: le immagini apparse sui social sono impressionanti. Sempre in zona è caduta una forte grandinata di grosse dimensioni. L'allerta meteo arancione continuerà per tutta la giornata: altri forti temporali potranno abbattersi sulla regione durante il resto della giornata.

Oltre 100 interventi dei vigili del fuoco

Al momento, come riferiscono i vigili del fuoco, non ci sono persone ferite: tante però le chiamate al loro centralino che in tutta la regione ha richiesto oltre 100 interventi. Sempre a Cinisello Balsamo una pianta è caduta su un'auto con dentro una persona, che è riuscita a uscire illesa. Tra gli interventi che hanno richiesto la massima urgenza c'è stato quello a Bubbiano, in provincia di Pavia: qui un furgone è finito in un canale. All'interno una persona che è riuscita a uscire immediatamente.

Fulmine colpisce una casa e scoppia incendio

Il tetto incendiato dopo la caduta di un fulmine

In provincia di Varese un fulmine ha colpito il tetto di due abitazioni innescando un incendio: sul posto si sono subito precipitati i vigili del fuoco per la messa in sicurezza degli appartamenti e della zona. Anche in questo caso fortunatamente non risultano persone ferite.