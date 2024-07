Ragazza di 18 anni finisce nel Naviglio e rischia di annegare: un agente fuori servizio si tuffa e la salva

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

Una ragazza di 18 anni stava rischiando di affogare nel Naviglio Martesana ma fortunatamente un poliziotto fuori servizio si è buttato in acqua ed è riuscito a salvarla. Tutto è accaduto nella serata di ieri 20.30 sulla via Padana Superiore a Bellinzago Lombardo.

Stando alla ricostruzione di quanto accaduto l'agente, 34enne, stava tornando a casa con la sua fidanzata quando ha notato alcune macchine ferme vicino al Naviglio e tante persone che guardavano nel canale. Qui c'era una ragazzina in grande difficoltà che stava rischiando di annegare: il poliziotto non ci ha pensato due volte e si è tuffato in acqua salvandola in tempo.

Sul posto sono arrivati intanto i soccorritori del 118 che hanno accompagnato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Vimercate la ragazzina. Ora si sta procedendo con tutti gli accertamenti del caso: resta ancora da capire perché la 18enne, residente a Monza, sia finita in acqua e quali fossero le sue condizioni di salute prima della caduta. Fortunatamente però è intervenuto in suo aiuto l'agente fuori servizio, dell'ufficio Immigrazione della Questura di Milano.