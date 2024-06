video suggerito

Una donna cade nel fiume: i passanti la raggiungono con un barchino a remi e la salvano Una donna è caduta accidentalmente nel fiume a Imbersago, in provincia di Lecco, ed è stata soccorsa da alcuni passanti che l'hanno raggiunta con un barchino a remi.

A cura di Giorgia Venturini

Paura per una donna a Imbersago, in provincia di Lecco. Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, la donna è caduta accidentalmente nel fiume ed è stata soccorsa da alcuni passanti che l'hanno raggiunta con un barchino a remi. Intanto è scattata immediatamente la chiamata al 112.

Nella concitazione del momento, era sembrato che con la donna in acqua fosse finito anche un bambino. Così sono state attivate le ricerche in acqua. Sul posto sono arrivati i soccorritori ‘Drago' da Malpensa con sommozzatori, moto d'acqua dei vigili del fuoco, squadra fluviale e distaccamento Merate sul versante lecchese , squadra fluviale Bergamo e distaccamento Dalmine dalla sponda Bergamasca. Fortunatamente nessun bambino è caduto in acqua. Intanto la donna è stata visitata dai sanitari del 118: non è in gravi condizioni. Fortunatamente è stata soccorsa subito da alcuni passanti. Si cercherà di capire ora cosa sia successo.