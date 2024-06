video suggerito

Si tuffa nel fiume Serio e non riemerge: uomo di 32 anni in codice rosso in ospedale Verso le 15.40 di oggi martedì 18 giugno a Nembro, in provincia di Bergamo, un uomo di 32 anni si è tuffato nel fiume Serio senza più riemergere: è stato trasportato in codice rosso in ospedale.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Una persona è stata soccorsa dopo essersi tuffata nel fiume Serio senza più riemergere. Stando alle prima informazioni, tutto sarebbe accaduto verso le 15.40 di oggi martedì 18 giugno a Nembro, in provincia di Bergamo. La vittima, un uomo di 32 anni, si è tuffata mentre si trovava in via Cascina Colombaia: pochi secondi non è riemerso, è stato segnalato da un passante. Sul posto si sono precipitati i sanitari in automedica, auto infermieristica e ambulanza: il 32enne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Le forze dell'ordine giunte sul posto sono al lavoro per cercare di ricostruire quanto accaduto.