Disegnano la fermata dell’autobus contromano, i residenti: “I soliti lavori pubblici all’italiana” Lungo via Briantea, a Cernusco sul Naviglio (Milano), è apparsa una fermata dell’autobus contromano. Il senso di marcia era stato invertito ormai due anni fa. I residenti hanno anche fatto notare che la linea è stata deviata da tempo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

La fermata dell'autobus contromano a Cernusco sul Naviglio (foto di Simone Villa – Sei di Cernusco sul Naviglio se…)

A Cernusco sul Naviglio è apparsa alcuni giorni fa la segnaletica orizzontale per una fermata degli autobus di linea che ha sollevato diverse perplessità tra i residenti. La scritta ‘bus' è corretta, le linee sono dritte e gialle come dovrebbero essere, tuttavia quel rettangolo tratteggiato non dovrebbe essere lì. La fermata in questione è quella di via Briantea, la strada che fino all'autunno di due anni fa collegava il sud della cittadina dell'hinterland est di Milano con il suo nord. Da allora, infatti, il senso di marcia è stato invertito, non senza polemiche. Non è chiaro quale sia stata la causa dell'errore, fatto sta che la nuova segnaletica ora indica una fermata dell'autobus contromano e, per di più, spostata da tempo.

A rendere noto l'evidente errore è stato un residente di Cernusco sul Naviglio che ha pubblicato la foto in uno dei gruppi Facebook del paese. "Che l'inversione del senso di via Briantea sia una demerita cavolata, devono esserne convinti anche quelli che hanno rifatto la segnaletica", si legge nel post.

Come detto, l'errore in questo caso è stato duplice. Il primo è che la segnaletica è stata fatta sul lato sinistro della strada, rispetto al senso di marcia. Una posizione che sarebbe stata corretta fino ad autunno 2022, quando il senso di marcia era da sud a nord, ma che ormai risulta solo sbagliata.

Il secondo, forse il più grave, è che è in quel punto la fermata non c'è più. Quando il senso di marcia di via Briantea è stato invertito, infatti, la linea è stata deviata su un'altra strada che continua a portare gli autobus da sud verso nord. Intanto, tra chi descrive questo errore come "il solito lavoro pubblico all'italiana", c'è chi non smette di sperare a una "re-inversione del senso unico".