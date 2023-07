Allerta meteo arancione a Milano: venerdì 21 luglio c’è il rischio che arrivino forti temporali Da stanotte scatterà l’allerta arancione a Milano perché sono previsti forti temporali e rovesci sul territorio.

A cura di Ilaria Quattrone

Dopo giorni di caldo record e afa, la città di Milano sarà colpita da tempo instabile. In tutta la Lombardia, infatti, potrebbero arrivare temporali che potrebbero durare fino alla giornata di domenica 23 luglio. Per questo motivo, il centro funzionale monitoraggio rischi di Regione Lombardia ha deciso di emanare un'allerta arancione. Questo significa che il rischio potrebbe essere moderato.

Sul nodo idraulico di Milano, l'allerta scatterà a partire dalla mezzanotte di oggi. Come di consueto, il centro operativo comunale della Protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare qualsiasi tipo di intervento.

Le previsioni meteo di giovedì 20 luglio e venerdì 21 luglio in Lombardia

Nel corso della serata di oggi saranno possibili rovesci e temporali su Prealpi Centro-Occidentali e parte della Pianura Centro-Settentrionale. Potrebbero registrarsi anche verso Est. I temporali potranno essere di forte intensità con grandine anche di medie dimensioni e raffiche di vento. Nella giornata di domani 21 luglio i rovesci e temporali saranno sparsi e a più riprese su pianura, Alpi e Prealpi. Dalla tarda mattinata potrebbero esserci temporali di forte intensità con grandine e intense raffiche di vento.

Quali saranno le zone in Lombardia interessate dall'allerta meteo

L'allerta meteo gialla per temporali è stata diramata in: Valchiavenna, Media-Bassa Valtellina, Alta Valtellina, Valcamonica, Appennino Pavese. È stata diramata allerta meteo gialla per rischio idrogeologico nelle: Orobie Bergamasche, Laghi e Prealpi Orientali, Pianura Centrale e Alta Pianura Orientale. L'allerta arancione per temporali riguarderà invece: Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi Occidentali, Orobie Bergamasche, Laghi e Prealpi Orientali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura Centrale, Alta Pianura Orientale, Bassa Pianura Occidentale, Bassa Pianura Centro Occidentale, Bassa Pianura Centro-Orientale e Bassa Pianura Orientale.