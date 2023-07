Allerta meteo arancione oggi 12 luglio e domani 13 luglio: previsti forti temporali a Milano È stata diramata una nuova allerta meteo a Milano e in tutta la Lombardia. Dal pomeriggio di oggi 12 luglio e fino a domani 13 luglio su tutto il territorio sono previsti rovesci o temporali. A Milano, in particolare, l’allerta sarà arancione.

A cura di Ilaria Quattrone

È stata diramata una nuova allerta meteo a Milano e in tutta la Lombardia. Dal pomeriggio di oggi 12 luglio e fino a domani 13 luglio su tutto il territorio sono previsti rovesci o temporali. I fenomeni saranno più forti verso Est e in tutte le zone di pianura. La protezione civile fa sapere che potrebbero esserci piogge intense, forti raffiche di vento fino a 90 chilometri orari e grandine di medie-grosse dimensioni.

Le previsioni meteo in Lombardia per la giornata di domani giovedì 13 luglio

Fenomeni simili sono previsti anche nella mattinata di domani. I rovesci saranno più probabili sulle zone prealpine, sulla pianura centro-occidentale e sull'Appennino. In mattinata interesseranno anche la pianura orientale. Nel pomeriggio di domani poi i temporali si attenueranno per poi riprendere in tarda serata nelle zone occidentali, verso est sui rilievi e sulle zone di bassa pianura.

L'elenco dei territori in cui è prevista l'allerta gialle e arancione

L'allerta gialla per rischio idrogeologico è stata diramata in Valchiavenna, Media-Bassa Valtellina, Lario e Prealpi Occidentali, Orobie Bergamasche, Valcamonica. L'allerta arancione per temporali è stata diramata per Valchiavenna, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi Occidentali, Orobie Bergamasche, Valcamonica, Laghi e Prealpi Orientali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura Centrale, Alta Pianura Orientale, Bassa Pianura Occidentale, Bassa Pianura Centro Occidentale, Bassa Pianura Orientale e Appennino Pavese.

Considerate le precipitazioni significative che hanno interessato il territorio nelle ultime 24 ore e che lo colpiranno anche nelle prossime 24, la protezione civile regionale chiede ai sistemi locali di predisporre dei piani di pronta attivazione di azioni di monitoraggio e contrasto.