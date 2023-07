Previsioni meteo a Milano e Lombardia oggi 21 luglio 2023: in quali zone ci sarà allerta arancione Prosegue per la giornata di oggi, venerdì 21 luglio, l’allerta arancione per la città di Milano. Potrebbero esserci ancora temporali e instabilità. Domani le condizioni miglioreranno a Milano, ma proseguiranno i temporali in altre zone della Lombardia.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi 21 luglio a Milano ci sarà ancora tempo nuvoloso, con possibili temporali sull'hinterland. Per questo motivo la protezione civile della Lombardia ha deciso di mantenere l'allerta arancione per forti temporali su il nodo idraulico di Milano. La misura durerà fino a mezzanotte.

Forti precipitazioni anche nel resto della Lombardia. In alcune province, in particolare nelle zone orientali, potrebbero registrarsi ancora grandine e forti raffiche di vento. Una vasta saccatura atlantica sta infatti interessando l'Europa occidentale e centrale. Per questo motivo in Lombardia ci saranno nuvole e precipitazioni.

Meteo a Milano oggi venerdì 21 luglio e domani sabato 22 luglio: cielo nuvoloso

Prosegue l'allerta meteo arancione per la giornata di oggi venerdì 21 luglio che durerà fino alla mezzanotte. Nel capoluogo meneghino, infatti, dopo i forti fenomeni temporaleschi di queste ore, il maltempo dovrebbe fermarsi. Il cielo sarà ancora nuvoloso per la giornata di domani con qualche possibile rovescio.

Le temperature minime si abbasseranno e si aggireranno attorno ai 20 gradi centigradi mentre le massime resteranno invariate e attorno ai 30 gradi centigradi.

Le previsioni meteo in Lombardia

Il maltempo si sposterà verso Est in Lombardia: interesserà soprattutto la pianura e la fascia prealpina orientale. Potrebbero esserci ancora temporali di forte intensità con grandine e raffiche di vento. In serata i fenomeni più forti interesseranno la parte orientale. Nella notte la situazione dovrebbe attenuarsi. Domani, sabato 22 luglio, sempre sui settori orientali si concentreranno temporali.

Prosegue l'allerta gialla per temporali in: Valchiavenna, Media-Bassa Valtellina, Alta Valtellina, Valcamonica e Appennino Pavese (dove dureranno fino alle 14 di domani). L'allerta gialla per rischio idrogeologico ci sarà in: Orobie Bergamasche, Laghi e Prealpi Orientali, Pianura Centrale, Alta Pianura Orientale. Continua l'allerta arancione in: Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi Occidentali, Orobie Bergamasche, Laghi e Prealpi Orientali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura Centrale, Alta Pianura Orientale, Bassa Pianura Occidentale, Bassa Pianura Centro Occidentale, Bassa Pianura Centro-Orientale, Bassa Pianura Orientale.