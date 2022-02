Tentano una rapina facendo saltare uno sportello bancomat con bombole di gas: due arresti I carabinieri hanno arrestato due uomini che nella notte a Corsico, alle porte di Milano, hanno tentato un furto a uno sportello automatico facendolo saltare con due bombole di gas acetilene.

A cura di Giorgia Venturini

Due uomini nella notte a Corsico, alle porte di Milano, hanno tentato un furto a uno sportello automatico facendolo saltare con due bombole di gas acetilene. I ladri si sono serviti anche di un'auto utilizzata per sfondare una porta sul retro e scappare via. Tutto è accaduto nella notte di oggi 26 febbraio nel centro commerciale in viale Delle Industrie: due italiani di 43 e di 37 anni sono entrati nella notte nell'edificio e hanno tentato di far esplodere lo sportello utilizzando due bombole di gas e usufruendo di tre veicoli, risultati poi tutti rubati nei giorni scorsi a Pero e in provincia di Como. Tra questi, tutti finiti sotto sequestro, c'era anche un furgone cassonato, con targhe contraffatte, usato per bloccare l'accesso di una strada laterale.

Gli arrestati con una pistola rubata a un agente di polizia locale

A fermare il piano della banda sono stati i carabinieri di Corsico che sono stati allertati dallo scattare dell'antifurto del centro commerciale: sono arrivati in tempo per arrestare i due uomini. Si tratta di un 43enne residente nel campo nomadi di via Negrotto ed un 37enne residente nel campo nomadi di via Chiesa Rossa, entrambi hanno precedenti. Dovranno rispondere alle autorità giudiziarie di tentato furto aggravato, porto e detenzione di armi da sparo ed esplosivi, ricettazione e riciclaggio, commessi in concorso con almeno altri due complici di cui i militari stanno cercando di risalire alla loro identità. In possesso degli arrestati è stata trovata una pistola marca Beretta cal. 9×21 con caricatore inserito: dagli accertamenti si è scoperto che la pistola era il provento di una rapina commessa nel 2008 all’interno di un istituto bancario di Cesano Boscone, sempre alle porte di Milano, ai danni di un 68enne italiano che all’epoca dei fatti era agente della polizia locale di quel Comune. Altro particolare che dovranno chiarire agli inquirenti: intanto entrambi sono stati trasferiti nel carcere di Milano San Vittore.