Tentano di uccidere il cameriere perché lento nel servizio: arrestati atri due uomini Alla vigilia di Ferragosto in Calabria un cameriere è stato accoltellato perché era lento nel servizio: questa notte sono finiti in manette i due complici, uno di questi è residente a Brugherio, in provincia di Monza.

A cura di Giorgia Venturini

Sono stati identifica e arrestati i due uomini che la vigilia di Ferragosto hanno tentato di uccidere il dipendente di un ristorante perché era lento nel servizio. Nella notte i carabinieri della Stazione di Brugherio, in provincia di Monza e Brianza, e della Tenenza di Isola di Capo Rizzuto, in provincia di Crotone, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere con l'accusa di tentato omicidio in concorso emessa nei confronti di un 30enne residente nel comune della Calabria e 35enne residente in quello lombardo.

I due arrestati hanno bloccato la vittima

I fatti risalgono allo scorso 14 agosto quando la coppia di amici era in un ristorante del centro isolano: qui un 32enne dipendente del locale era in cucina quando è stato accoltellato da un uomo di 59 anni per motivi – come riportano i carabinieri – verosimilmente riconducibili alla lentezza del servizio. L'uomo era stato arrestato poco dopo e si trova ora in carcere. Ora in manette sono finiti i due complici che hanno contribuito al tentato omicidio cercando di bloccare la vittima per agevolare l'aggressione. Fortunatamente la vittima è stata soccorsa in tempo. Fondamentali per risalire all'identità dei due complici sono state le testimonianze di chi era presente nel ristorante al momento del tentato omicidio. Oltre che alle "successive attività di riconoscimento fotografico che hanno permesso d’individuare i due citati giovani quali co-autori dell’evento delittuoso", come spiegano i militari. Ora i due nuovi arrestati si trovano uno nel carcere di Crotone e l'altro in quello di Monza: dovranno chiarire tutto nei prossimi giorni all'autorità giudiziaria.