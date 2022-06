Sul treno Peschiera-Milano le violenze dopo il mega raduno: “Accerchiate, molestate, palpeggiate” Diverse ragazzine hanno raccontato di essere state molestate sul treno mentre tornavano a Milano il 2 giugno; la vicenda collegata al mega raduno di Peschiera del Garda.

A cura di Nico Falco

La calca alla stazione ferroviaria di Peschiera del Garda (frame da TikTok)

"Mia figlia di 16 anni oggi si è recata a Gardaland con le sue amiche e salite sul treno per il rientro verso Milano sono state accerchiate, palpeggiate, molestate da alcuni soggetti". Comincia così il messaggio che una mamma milanese ha inviato al profilo Instagram "Milanobelladadio" per denunciare quello che è successo alle ragazzine. Il treno è il Regionale 2640, la vicenda appare collegata a quella del mega raduno di Peschiera del Garda, è probabile che le due inchieste confluiscano: i responsabili sarebbero tra quegli stessi giovani che avrebbero scatenato il caos durante la festa. Sul tavolo della Polfer ci sono già alcune denunce, ma altre potrebbero aggiungersi nei prossimi giorni.

La situazione descritta dalla donna ricorda i fatti del Capodanno, quando numerose ragazze erano state molestate da branchi di giovanissimi durante i festeggiamenti in piazza Duomo a Milano. "Non riuscivano a scendere dal treno perché ammassati – prosegue il messaggio su Instagram – sono riuscite a scendere a Desenzano del Garda, sotto shock, in lacrime e noi genitori siamo andati a recuperarle. Ora, mi chiedo: ma è possibile che ancora avvengano fatti del genere?".

Di quel 2 giugno, quando migliaia di ragazzi si sono riuniti a Peschiera del Garda, sono saltati fuori sui social diversi video: si vedono ragazzi che saltano sulle auto, scontri tra giovani, anche le forze dell'ordine in tenuta antisommossa. Stando a quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, la situazione sarebbe degenerata dopo un furto, probabilmente di una borsa o di un portafogli: è scoppiata una mega rissa che ha portato all'intervento della Polizia. In questo contesto ci sarebbero state anche le molestie, al momento raccontate da ragazze residenti tra Milano e Pavia e avvenute soprattutto nel caos del treno regionale, riempito all'inverosimile da quegli stessi giovani di ritorno; le testimonianze parlano di decine di ragazzi totalmente fuori controllo, ubriachi e aggressivi, che avrebbero terrorizzato numerose adolescenti per tutto il tragitto.