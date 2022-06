Dopo le risse a Peschiera del Garda, aumentano i controlli fuori dalla stazione Dopo le risse e gli atti vandalici che si sono verificati due giorni fa a Peschiera del Garda (Verona), sono stati intensificati i controlli fuori dalla stazione.

A cura di Ilaria Quattrone

I controlli fuori dalla stazione (Fonte: Chiara Daffini Fanpage.it)

Dopo quanto accaduto durante la Festa della Repubblica, a Peschiera del Garda – comune in provincia di Verona – le forze dell'ordine hanno incrementato i controlli fuori dalla stazione. Nella giornata di oggi, sabato 4 giugno, in base a quanto raccontato a Fanpage.it dalla sindaca Orietta Gaiulli, era previsto un altro raduno: sui social sarebbe infatti circolato – come già accaduto il 2 giugno – un messaggio in cui veniva dato appuntamento per oggi.

Furti, atti vandalici e risse

Per il momento però, come appreso da Fanpage.it, la situazione sembrerebbe essere tranquilla: nessuna rissa, nessun furto o danneggiamento. Nulla che possa far presagire, il replicarsi di una situazione simile a quella verificatesi due giorni fa. Nei video circolati sui social e nelle testimonianze affidate a Fanpage.it, è stato raccontato di ragazzini che sarebbero saliti sulle auto costringendo i passeggeri a rimanere dentro, ci sarebbero state risse tra migliaia di giovani scatenate forse per dei furti e infine molestie sui treni. In base alle prime ricostruzioni, sembrerebbe che gli adolescenti si fossero dati appuntamento su TikTok.

Le manganellate delle forze dell'ordine

La spiaggia di Peschiera è stata quindi invasa da oltre duemila giovani. In quel pomeriggio sono intervenute anche le forze dell'ordine in tenuta anti-sommossa che, come raccontato a Fanpage.it da Elena, avrebbero manganellato i ragazzini per sedare la rissa. In alcuni video, si vedono gli agenti che rincorrono i presenti con manganelli alla mano. Dopodiché disagi e problemi si sono avuti anche in stazione, invasa da centinaia di persone.