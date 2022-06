Peschiera del Garda, dopo le risse la celere sgombera la spiaggia. I ragazzi: “Ci hanno manganellato” È successo nel tardo pomeriggio di oggi a Peschiera del Garda dove tantissimi giovanissimi si erano dati appuntamento per la giornata di festa.

A cura di Redazione Milano

Scudi e manganelli sulla spiaggia. Momenti di tensione nel tardo pomeriggio di oggi sulla spiaggia libera Peschiera del Garda, dove si sono riversati tantissimi giovanissimi per passare la giornata di festa in riva al lago. Le forze dell'ordine sono intervenute con un reparto in tenuta anti sommossa per sciogliere diversi assembramenti a seguito, da quanto si apprende, dello scoppio di diverse risse, una delle quali sarebbe stata innescata da un tentativo di furto terminando con una coltellata ai danni di un ragazzo.

"Una ragazza volontaria della Festa di Radio Onda D'Urto presente in spiaggia ci ha raccontato che la sua amica ha ricevuto manganellate sulla schiena mentre era ferma. Decine e decine di ragazzi e ragazze, molti di seconda generazione sono stati schedati", si legge sui canali social dell'emittente di Brescia.

Al momento dell'intervento della polizia era in corso una festa improvvisata con musica trap. Tantissimi i ragazzi e le ragazze arrivati dalla periferia di Milano oggi a Peschiera, forse a seguito di un tam tam preciso via chat, come testimoniato dalle immagini dei treni presi d'assalto dopo l'intervento della polizia.