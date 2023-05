Organizzano su TikTok un nuovo raduno a Peschiera del Garda per il 2 giugno: si temono di nuovo scontri Su TikTok alcuni ragazzi si sono dati appuntamento il 2 giugno per un raduno a Peschiera del Garda (Verona) così da replicare quanto accaduto l’anno scorso quando si erano registrate risse, accoltellamenti e un tentativo di violenza sessuale su un treno.

A cura di Ilaria Quattrone

La calca alla stazione ferroviaria di Peschiera del Garda (frame da TikTok)

Alcuni ragazzi hanno condiviso video su TikTok in cui si danno appuntamento per il 2 giugno a Peschiera del Garda (Verona) per replicare quanto accaduto l'anno scorso. Nel 2022, sempre su TikTok, decine di adolescenti avevano organizzato un raduno che poi è culminato in risse, accoltellamenti e tentativi di violenza sessuale su un treno. Ed è per questo motivo che, per evitare che episodi simili accadano di nuovo, che la Questura di Verona ha deciso di emanare un'ordinanza per predisporre servizi che impediranno qualsiasi tipo di raduno.

I video pubblicati su TikTok

"Quindi il 2 giugno tutti a Peschiera?", "Immaginate la faccia di Salvini che ci aspetta a Peschiera il 2 giugno, ma saremo tutti a Como sulle spiagge di Dongo" o ancora "veramente il 2 giugno volete fare Peschiera pt. 2": sono solo alcuni dei video lanciati da utenti su TikTok. L'anno scorso erano stati denunciati atti di vandalismo, risse, accoltellamenti tanto che erano intervenuti gli agenti anti-sommossa e per i quali era stata aperta un'inchiesta in Procura. Cinque ragazze avevano poi denunciato di essere state molestate sul treno Milano-Verona.

La Questura predisporrà un dispositivo di sicurezza

Per evitare il replicarsi di episodi simili, come confermato a Fanpage.it, nella giornata di oggi, lunedì 22 maggio, si riunirà un comitato provinciale dell'ordine di sicurezza in Prefettura in cui si discuterà delle misure da intraprendere proprio quel giorno. In settimana sarà poi convocato un tavolo tecnico proprio dal Questore. Sulla base di questi due incontri sarà emanata un'ordinanza con la quale saranno predisposti tutti i servizi necessari a impedire qualsiasi raduno.