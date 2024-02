Strappano un Rolex da 20mila euro a un uomo in centro a Milano: si cercano due rapinatori fuggiti in scooter Due rapinatori hanno strappato un Rolex da 20mila euro dal polso di un uomo in centro a Milano e sono fuggiti a bordo di uno scooter. La polizia è sulle loro tracce. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Un 62enne è stato derubato del suo Rolex da 20mila euro mentre stava salendo in auto a Foro Buonaparte, in centro a Milano, nel primo pomeriggio di ieri giovedì 22 febbraio. Due persone si sono avvicinate a bordo di uno scooter e, a volto coperto, gli hanno strappato l'orologio dal polso. Poco dopo è intervenuta la polizia, ma i due erano già fuggiti verso la stazione di Cadorna.

Il furto del Rolex da 20mila euro

Secondo quanto ricostruito, il 62enne, italiano, si trovava nei pressi del Castello Sforzesco. Aveva parcheggiato nel Foto Buonaparte la sua Audi e-tron Gt e in quel momento stava risalendo in auto per andarsene. Ad un certo punto, due persone si sono avvicinate a bordo di uno scooter.

Entrambi con il volto coperto da uno scaldacollo e un casco nero, mentre uno è rimasto al manubrio, l'altro ha strappato l'orologio al 62enne. Si tratta di un Rolex Submariner da 20mila euro.

La fuga dei rapinatori e le indagini

In un attimo i due si sono allontanati a tutta velocità, in direzione della stazione di Cadorna. Pochi minuti dopo sono arrivati i poliziotti, ma ormai dei due rapinatori non c'era più traccia. La vittima ha raccontato quanto accaduto e non ha richiesto cure mediche.

Gli agenti, ora, dovranno lavorare per cercare di dare un'identità ai due malviventi. Un prezioso aiuto potrebbe arrivare dalle analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza della zona, che potranno fornire elementi utili per capire dove i due si sono diretti dopo il colpo.