Dà un pugno in faccia a una 41enne in centro a Milano e le sfila l'orologio da 50mila euro: bloccato un 16enne Una 41enne è stata aggredita nella serata del 18 marzo nella Galleria del Toro in centro a Milano. Un 16enne l'avrebbe colpita con un pugno per poi sfilarle l'orologio da 50mila euro. Il ragazzo, però, è stato subito bloccato da un agente fuori servizio.

A cura di Enrico Spaccini

Un 16enne è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile dopo aver aggredito e derubato una donna nel centro di Milano. Il giovane, infatti, avrebbe colpito con un pugno al volto una 41enne per poi strapparle dal polso l'orologio di lusso da 50mila euro. Un agente della Questura, libero dal servizio, ha assistito alla scena nella serata di ieri, lunedì 18 marzo, ed è intervenuto per bloccare il ragazzo.

L'aggressione è avvenuta intorno alle 21 in Galleria del Toro, zona commerciale che collega piazza San Babila a corso Matteotti. Stando a quanto ricostruito, la 41enne stava scendendo le scale di un parcheggio quando è stata colpita con un pugno al volto. Il ragazzo, poi, le avrebbe afferrato il polso sinistro per sfilarle l'Audemars Piguet da 50mila euro che indossava.

Un agente fuori servizio ha assistito all'aggressione ed è intervenuto per bloccare il rapinatore. Dopo aver chiamato il 112, i carabinieri del Nucleo Radiomobile sono arrivati in zona San Babila e hanno preso in consegna il 16enne, che nel frattempo ha provato a liberarsi colpendo con un pugno il capopattuglia allo zigomo destro.

Il giovane rapinatore è un 16enne di nazionalità marocchina, irregolare in Italia. I militari lo hanno trasportato nella camera di sicurezza per il processo immediato. Alla vittima, intanto, è stato riconsegnato l'orologio di lusso ed è stata medicata sul posto. Il pugno subito, infatti, non le avrebbe provocato ferite rilevanti e, perciò, non ha avuto bisogno del trasporto in ospedale.