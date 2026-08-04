Spray urticante in un hotel a Como, evacuati 150 turisti: in 2 hanno problemi respiratori

Qualcuno ha spruzzato una sostanza urticante in un hotel a Como scatenando il caos tra i clienti, che sono stati fatti evacuare. Due hanno avuto problemi respiratori.

Tragedia sfiorata nella serata di ieri, lunedì 3 agosto, a Como dove in un hotel sono stati fatti evacuare ben 150 ospiti. Il motivo? Qualcuno ha spruzzato della stanza urticante mettendo in serio pericolo la vita dei clienti dell'albergo. L'allarme è stato lanciato attorno alle 22:35. La telefonata è partita dal B&B Hotel Como City Center, che si trova lungo viale Innocenzo XI.

Como, in questo periodo, è un luogo che attrae tantissimi turisti stranieri affascinati dalla bellezza della città, ma sopratutto del lago e dei borghi dell'hinterland. Non c'è quindi da stupirsi, se la struttura fosse piena di persone. E qualcuno, forse approfittando della mole di persone presenti, ha pensato bene di creare caos e panico. Ha infatti spruzzato una sostanza urticante, che ad alcuni ha causato bruciore agli occhi e disturbi respiratori. Tanto è bastato per allertare i soccorsi.

I vigili del fuoco, arrivati con diverse squadre, hanno deciso di far evacuare gli ospiti della struttura ricettiva. Ben 150 persone, si sono trovate in strada in attesa che la normalità venisse ripristinata. I pompieri sono stati costretti a scegliere di far uscire i clienti in via precauzionale e proprio per evitare che le condizioni delle persone peggiorassero. Due turisti, che lamentavano disturbi respiratori, sono stati soccorsi dal personale del 118. Fortunatamente per loro non è stato necessario il trasferimento in ospedale.

Una volta conclusi i controlli, i vigili del fuoco hanno deciso di far rientrare gli ospiti nelle camere. Il responsabile non è stato trovato: è plausibile che sia stato un gesto volontario e che la diffusione della sostanza sia stata favorita dall'impianto di climatizzazione: infatti al gestore della struttura, è stato detto di non utilizzare l'impianto fin quando non saranno ripristinate le condizioni di sicurezza. Gli agenti della polizia di Stato stanno intanto indagando per accertare eventuali responsabilità.

Secondo le prime valutazioni effettuate durante l'intervento, l'ipotesi ritenuta più verosimile è quella di un gesto volontario con l'utilizzo di uno spray urticante, la cui diffusione sarebbe stata favorita dall'impianto di climatizzazione.