Fumo in zona stazione Garibaldi a Milano: fiamme partite dal binario 20 e due pompieri intossicati, treni in ritardo

Questa mattina un incendio sarebbe scoppiato nei pressi del binario 20 della stazione Garibaldi a Milano, dal lato del palazzo Maire Tecnomont, nella zona a ridosso di via Pepe e via de Castilla. Il palazzo è stato evacuato.

Incendio in zona stazione Garibaldi a Milano

Paura e preoccupazione in zona Garibaldi a Milano. Intorno alle 8 di questa mattina, giovedì 30 luglio, si sarebbe notata una colonna di fumo provenire dai pressi della stazione. Come spiegato in una nota dei vigili del fuoco un incendio sarebbe scoppiato vicino al binario 20 della stazione Garibaldi, dal lato del palazzo Maire Tecnomont (nel frattempo evacuato) nella zona a ridosso di via Pepe e via de Castilla. Sul posto sono giunti cinque mezzi del Comando di Milano e gli agenti della polizia ferroviaria. Al momento ancora non si conosce la causa dell'incendio.

Da dove è partito l'incendio

I vigili del fuoco sono riusciti poco fa – intorno alle 11 – a individuare il punto da dove si sarebbero sprigionate le fiamme presso la Stazione Garibaldi. Come spiegato in una nota diffusa, si tratterebbe di un locale tecnico all'interno del quale è stato trovato materiale vario fra cui masserizie. Le squadre di soccorso hanno circoscritto l'incendio e adesso stanno provvedendo a ventilare la zona interessata da una intensa coltre di fumo. I soccorritori, inoltre, stanno perlustrando a scopo precauzionale anche il binario 20 che era stato invaso dai prodotti della combustione.

Un senzatetto e due pompieri intossicati

Stando a quanto ricostruito dai vigili del fuoco, l'incendio sarebbe quindi partito da un locale tecnico e poi divampato nel tunnel Mirabello della stazione Garibaldi FS a Milano. I vigili hanno inoltre precisato che all'interno e fuori da esso c'erano le masserie di alcuni senzatetto. Uno di loro è stato messo in salvo alle 8.30, dagli agenti della Polfer e dai militari dell'Esercito, che con gli estintori sono intervenuti subito. Si tratta di un uomo di circa 50 anni trasportato all'ospedale per intossicazione da fumo. I vigili del fuoco stanno però ispezionando la galleria e il binario 20 per escludere che non siano stati coinvolti altri senzatetto. Anche due pompieri sono rimasti lievemente intossicati e sono stati accompagnati a scopo prudenziale all'ospedale di Niguarda e al Fatebenefratelli. Solo la scorsa settimana la Polfer aveva allontanato dalla galleria un gruppo di persone e non si esclude che queste possano essersi allacciate al quadro elettrico del locale tecnico dove sono scaturite le fiamme.

Ripercussioni sul traffico ferroviario: treni in ritardo e variazioni

"I treni del nodo di Milano potranno avere ritardi fino a 60 minuti o variazioni per un intervento dei Vigili del fuoco nella stazione di Milano Porta Garibaldi", ha scritto Rfi in una nota diffusa a seguito dell'incendio scoppiato questa mattina e che ha interessato il binario 20 della stazione Garibaldi. Ai ritardi per permettere l'azione dei pompieri si sommano quelli per i lavori nel nodo di Firenze "dalle ore 23 del 26 luglio alle ore 11 del 30 luglio" con "i treni AV e IC delle relazioni Torino-Milano-Verona-Venezia, da e per Roma-Salerno-Reggio Calabria" che subiscono "limitazioni di percorso, cancellazioni, allungamento dei tempi di percorrenza fino a 180 minuti". Oltre a questi problemi si aggiungono quelli sulla linea Milano – Venezia dove la circolazione "è sospesa tra Verona Porta Nuova e Verona Porta Vescovo per il danneggiamento dell'infrastruttura da parte di ignoti".

Azienda Maire: "Situazione gestita in conformità alle procedure di sicurezza e ai protocolli di emergenza aziendali"

L'azienda Maire, in una nota diffusa, ha spiegato che "la situazione è stata gestita tempestivamente in conformità alle procedure di sicurezza e ai protocolli di emergenza aziendali. L’area coinvolta è stata immediatamente messa in sicurezza e sono state adottate tutte le misure precauzionali necessarie". Come confermato non si sono registrati feriti tra dipendenti o visitatori. "La situazione è completamente sotto controllo e non vi è stato alcun impatto sulle operazioni del Gruppo", ha concluso l'azienda.