Spintonano e fanno a cadere a terra un anziano con il bastone per derubarlo: arrestati due giovani Un uomo di 77 anni è stato aggredito da due persone appena sceso da un treno della metropolitana M1 a Milano. I malviventi volevano derubarlo. Quando l'anziano si è accorto del loro tentativo, ha provato ad allontanarli: uno di loro lo ha spintonato e fatto cadere a terra. Sono intervenuti gli agenti della polizia locale che hanno arrestato i due ladri.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Nella giornata di ieri, lunedì 2 giugno, un uomo di 77 anni è stato aggredito da due persone appena sceso da un treno della metropolitana M1 della linea rossa di Milano. I malviventi volevano derubarlo. A soccorrerlo sono stati gli agenti della polizia locale del nucleo tutela trasporto pubblico, che hanno poi arrestato i due e mandato così all'aria il loro colpo. I ladri sono un uomo di 26 anni e una donna di 23 anni che sono stati portati nel carcere di San Vittore con l'accusa di tentata rapina impropria aggravata in concorso.

Stando a quanto ricostruito dal quotidiano Il Giorno, il colpo è avvenuto alle 13.30. I due si sarebbero avvicinati al pensionato. Il ventiseienne si è posizionato alle spalle dell'anziano, che stava salendo le scale appoggiandosi a un bastone, e ha infilato una mano nella tasca destra dei pantaloni della vittima. La ventitreenne gli sarebbe attaccata addosso perché aveva il compito di evitare che altri passeggeri notassero i movimenti del complice.

Il 77enne si è però accorto di quanto stava accadendo e ha provato ad allontanare il braccio del ladro. Quest'ultimo ha spintonato la vittima e l'ha fatta cadere a terra. In quel momento, gli agenti sono intervenuti e hanno fermato i due. A supportarli anche un addetto alla sicurezza di un negozio di corso Buenos Aires. I due sono stati arrestati e sono in attesa dell'udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari.

L'anziano è stato invece soccorso dagli operatori sanitari dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia, ma ha rifiutato il trasporto in pronto soccorso. Fortunatamente non ha riportato gravi ferite.