Due rider accoltellati fuori dalla stazione e derubati di una bicicletta: si cerca l'aggressore Due rider sono stati aggrediti, derubati e accoltellati fuori dalla stazione di Mortara (Pavia): l'aggressore, dopo averli colpiti, è scappato. È ricercato.

A cura di Ilaria Quattrone

Nel pomeriggio di domenica 8 giugno due rider di 27 e 24 anni sono stati rapinati, derubati delle loro biciclette e accoltellati da una persona fuori dalla stazione di Mortara, comune della provincia di Pavia. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'aggressore si è avvicinato ai due giovani per rubare loro una delle biciclette a pedalata assistita che utilizzano per le consegne a domicilio. Avrebbe poi estratto il coltello per minacciarli. Una delle vittime ha reagito ed è nata una colluttazione: uno dei due è stato accoltellato all'addome, l'altro è stato colpito al labbro. Il malvivente è poi scappato con la bici.

Sono stati chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 in codice giallo con due ambulanze. Quello più grave è stato trasferito in codice giallo al policlinico San Matteo di Pavia. L'altro invece è stato portato in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale di Vigevano.

Sono intervenuti anche i carabinieri che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Purtroppo, oltre al racconto delle vittime e di qualche testimone, non sarà possibile raccogliere altri elementi. Il punto nel quale è avvenuta l'aggressione non è coperta dalle telecamere di videosorveglianza.