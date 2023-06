Sparatoria in un locale in provincia di Bergamo, colpito un uomo al petto: è in fin di vita Un gruppo di uomini ha fatto irruzione in un locale di Albano Sant’Alessandro (Bergamo) e ha aperto il fuoco contro un gruppo di indiani. Un 35enne è rimasto gravemente ferito.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Nella notte fra sabato 10 e domenica 11 giugno è avvenuta una sparatoria in un locale pubblico di Albano Sant'Alessandro, in provincia di Bergamo. Uno dei clienti è stato colpito al petto da un proiettile e risulta essere in fin di vita all'ospedale Papa Giovanni XXIII. I carabinieri stanno cercando di ricostruire i fatti.

Sparatoria in un locale

In un locale pubblico di Albano Sant'Alessandro era in corso una festa fra persone di nazionalità indiana. Secondo quanto si apprende, stavano facendo gli auguri a uno di loro che era da poco diventato padre.

All'improvviso, poco prima della mezzanotte, sarebbero entrati nello stesso locale un gruppo di uomini, probabilmente anche loro di origini indiane, e avrebbero aperto il fuoco contro i partecipanti alla festa. Non è ancora chiaro se questi ultimi abbiano risposto al fuoco.

Tuttavia, secondo gli inquirenti, potrebbe trattarsi di un regolamento di conti fra bande di criminali, in quanto la sparatoria ha tutte le caratteristiche di un vero e proprio agguato.

In fin di di vita un uomo

Uno dei proiettili esplosi ha raggiunto al petto un uomo di 35 anni che era all'interno del locale. Si tratterebbe di una persona di origini indiane, ma residente nella provincia di Cremona da diverso tempo.

I suoi amici lo hanno subito caricato in auto per trasportato in ospedale, ma all'altezza di Seriate hanno intercettato un'ambulanza e, dopo averla fermata, hanno affidato il ferito agli operatori sanitari.

Ora il 35enne è ricoverato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e le sue condizioni di salute sarebbero parecchio gravi, tanto che si teme possa non sopravvivere.

Intanto i carabinieri stanno indagando per ricostruire l'accaduto e individuare il gruppo di uomini che ha fatto irruzione nel locale e ha aperto il fuoco.