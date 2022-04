Soccorre un motociclista a terra dopo un incidente e viene travolta da un’auto: morta 41enne È morta la donna che, tra sabato e domenica notte, è stata falciata da un’auto mentre tentava di soccorrere un motociclista sulla Tangenziale Est di Milano.

Stava solo cercando di aiutare una persona a terra quando è stata travolta da un'auto: l'infermiera di 41 anni che, tra sabato e domenica 10 aprile, ha soccorso un motociclista sulla Tangenziale Est di Milano, è morta. La donna aveva visto l'uomo che, a sua volta, era rimasto coinvolto in un incidente. Mentre tentava di aiutarlo, un'auto l'ha falciata. Nonostante la corsa in ospedale, non ce l'ha fatta.

La vittima è Vania Giglio, 43enne, che si era trasferita a Rho: in base alle prime informazioni ottenute, sembrerebbe che fino al 2016 fosse dipendente dell'ospedale Humanitas. Nella notte tra il 9 e il 10 aprile si trovava nel tratto della Tangenziale Est di Milano A51, tra Lambrate e Cascina Gobba, quando ha visto l'incidente tra una moto e un'auto. È scesa dal suo mezzo e si fiondata ad aiutare il motociclista a terra. A un certo punto, una Mercedes Classe A è piombata su di loro travolgendola.

Sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu). La donna è stata trasferita in fin di vita all'ospedale Niguarda di Milano dove è stata ricoverata nel reparto di Neurorianimazione. Nel pomeriggio di ieri, domenica 10 aprile, è poi morta. Sono stati portati in ospedale sia la donna che ha investito Vania – una 65enne che è stata portata al San Raffaele per un trauma toracico – che il motociclista soccorso e il conducente con cui il 26enne ha investito: il primo si trova all'ospedale San Gerardo di Monza per un trauma alla gamba mentre il secondo, con la stessa diagnosi, si trova al San Raffaele. Ovviamente, oltre ai soccorsi, sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale per tutti i rilievi del caso.