Si ferma per aiutare un uomo dopo un incidente e viene travolta da un’auto: infermiera in fin di vita Un’infermiera di 43 anni è stata investita da un’auto sulla Tangenziale Est di Milano. Era scesa per prestare soccorso ai feriti di un precedente incidente: un’automobilista 64enne non si è accorta dei veicoli fermi e li ha travolti.

A cura di Francesco Loiacono

(Immagine di repertorio)

Grave incidente stradale nella notte sulla Tangenziale Est di Milano, nel tratto compreso tra Lambrate e Cascina Gobba. Poco dopo la mezzanotte una donna di 43 anni, di professione infermiera, è stata travolta da un'auto guidata da una 64enne. Stando a quanto ricostruito finora pare che l'infermiera fosse scesa poco prima dalla sua auto per soccorrere un motociclista che era rimasto ferito a seguito di un altro incidente, un tamponamento con un altro veicolo avvenuto sulla corsia di sorpasso. L'automobilista 64enne non si sarebbe accorta dei veicoli fermi a causa del primo incidente e li avrebbe travolti.

Quattro in totale le persone coinvolte nel doppio incidente

Ad avere la peggio è stata l'infermiera, che è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Niguarda ed è ricoverata in pericolo di vita. Meno gravi le altre persone coinvolte nel doppio incidente: sia il motociclista, un 26enne, sia il conducente della prima auto che lo aveva tamponato sono stati ricoverati in ospedale in codice giallo, mentre la conducente dell'altra auto che ha travolto l'infermiera è stata accompagnata all'ospedale San Raffaele a causa dello choc subito per aver provocato la successiva carambola.

Per soccorrere i feriti sono intervenute cinque ambulanze

Sul luogo dell'incidente sono intervenute complessivamente cinque ambulanze e un'automedica, oltre ai vigili del fuoco e a pattuglie della polizia stradale. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi alcune corsie della Tangenziale sono rimaste chiuse per ore. Spetterà adesso alle forze dell'ordine intervenute ricostruire la dinamica e accertare le responsabilità dei due incidenti.