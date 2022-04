Siro Della Flora, l’imprenditore che regala 1.500 euro ai suoi dipendenti: “Una quindicesima di Pasqua” Siro Della Flora, titolare e fondatore della Metallurgica Legnanese, ha deciso di regalare 1.500 euro ai suoi 42 dipendenti. A Fanpage.it spiega: “Possiamo chiamarla ‘quindicesima di Pasqua’, cerco di tenere le condizioni dei lavoratori sopra la media”.

A cura di Enrico Spaccini

Siro Della Flora

"Sinceramente non mi aspettavo tutto questo clamore. Doveva essere una cosa riservata, una piccola sorpresa per i miei dipendenti". Siro Della Flora è l'imprenditore milanese che lo scorso 11 aprile ha voluto aggiungere 1.500 euro alla busta paga dei suoi 42 dipendenti. "Forse questa cosa non è ben vista proprio da tutti – dice a Fanpage.it -. Per ora ho ricevuto solo complimenti da parte di colleghi e concorrenti. È chiaro, però, che c'è sempre chi parla male. E ovviamente lo fa alle spalle, è difficile che te le venga a dire in faccia".

Le prime reazioni

In tanti anni di attività, un incentivo di questa portata DellaFlora non lo aveva mai concesso. "L'ultimo anno siamo andati bene con le vendite – spiega – ora però le bollette sono aumentate anche per me, figurarsi per loro. Diciamo che qualche soldo in più in busta paga fa sempre comodo". Quando si è sparsa la voce dell'iniziativa, si sono moltiplicate le persone che si sono complimentate per il bel gesto. "Per ora si sono fatti sentire solo per congratularsi con me. Non voglio, però, che si creino malumori nelle altre aziende – dice preoccupato per come può essere interpretato il suo incentivo nella zona -. È una goccia che mi sono sentito di offrire, magari si espanderà".

L'imprenditore andrà in pensione a 88 anni

Della Flora ha 77 anni e ha iniziato a lavorare quando ne aveva appena 14. "Era il 1959. Sono 63 anni che lavoro. Dicono che andrò in pensione con quota 150, quindi dovrò lavorare ancora per 11 anni". Fino al 1969 Della Flora ha lavorato come manovale da Trafital, l'azienda di Varese produttrice di barre d'acciaio. "Dopo dieci anni ho deciso di licenziarmi e comprare il mio primo camion", racconta Della Flora. "Facevo tutto da solo: manovale, autista, operaio e contabile". Tutto cambiò con l'assunzione di un autista di camion e con l'acquisto di un piccolo capannone: "900 metri quadri, poca roba. Ora ne abbiamo 35mila e tra poco 50".

Leggi anche Rapina in banca con ostaggi a Milano: la polizia arresta due uomini in fuga col bottino di 100mila euro

"Quindicesima di Pasqua"

Quello che il titolare e fondatore della Metallurgica Legnanese di Rescaldina definisce "contributo energetico", è una somma che a tutti gli effetti può essere paragonata una mensilità: "Possiamo chiamarla ‘quindicesima di Pasqua', visto che tredicesima e quattordicesima la prendono già". L'azienda di Della Flora è specializzata nell'importazione e commercializzazione di acciai speciali. "Questo lavoro non è il massimo – ammette l'imprenditore – in pochi si vogliono sporcare le mani. Per questo cerco di tenere l'umore e le condizioni dei lavoratori sopra la media".