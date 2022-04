Imprenditore milanese regala 1.500 euro ai suoi 42 dipendenti: “Un contributo energetico” Il titolare della Metallurgica Legnanese ha aggiunto alla busta paga dei suoi dipendenti 1.500 euro. Lo chiama “contributo energetico” per far fronte ai rincari delle bollette.

A cura di Enrico Spaccini

Non chiamatelo "regalo", piuttosto un "contributo energetico". Perché è così che quei 1.500 euro figurano nella busta paga dei 42 dipendenti della Metallurgica Legnanese di Rescaldina, a Milano. Un bonus voluto dal suo titolare e fondatore Siro Della Flora: "Qualche dipendente mi ha già ringraziato. Qualcun altro, magari riderà sotto i baffi: ‘Ma sai che sforzo 1.500 euro', non importa".

Una vita nella metallurgia

Della Flora, 76 anni, ha iniziato a lavorare nel settore metalmeccanico a 14 anni. La sua era una famiglia composta da nove persone, tutte che abitavano insieme in un appartamento di Legnano, nel quartiere di Sant'Ambrogio. "Una persona sola portava uno stipendio fisso", ricorda Della Flora che dopo dieci anni da impiegato alla Trafital (a Varese) decide nel 1969 di fondare la Metallurgica. L'azienda oggi lavora su uno spazio di 35mila metri quadri che diventeranno 50mila tra qualche mese, quando sarà pronto un quarto capannone.

"Stare bene per lavorare bene"

Ora la sua Metallurgica dà lavoro a 42 dipendenti, tra cui 17 operai e 12 autisti. Gli altri 13 operano nel settore commerciale. L'azienda si occupa di importazione e commercializzazione di acciai speciali, laminati e trafilati, oltre che automatici e inox. "Ho deciso di aggiungere il contributo in questo momento perché stanno iniziando a farsi sentire gli aumenti di gas, luce e spese di ogni genere", spiega Della Flora. La Metallurgica conta di 50 segatrici a nastro, 34 carri ponte e un gran numero di automezzi. "I rincari li sentiamo anche noi", racconta, "spendiamo 60/70mila euro al mese solo di gasolio. In questo momento siamo pieni di lavoro. La mia azienda, però, cresce se ha dei buoni dipendenti: dipendenti che devono stare bene per lavorare bene".