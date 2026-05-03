Sindaco di Piancogno nel Bresciano cerca di placare una rissa e viene preso a pugni da un 17enne

Alberto Farisè, 28 anni, sindaco di Piancogno in provincia di Brescia, è finito in ospedale dopo aver subito un’aggressione avvenuta nella notte tra l’1 e il 2 maggio a Piamborno, durante la tradizionale festa di paese “Fiera dei Fiori”.

Alberto Farisè, sindaco di Piancogno in provincia di Brescia (foto Facebook)

È stato colpito alle spalle con un pugno mentre cercava di fermare una lite tra ragazzi. Alberto Farisè, 28 anni, sindaco di Piancogno in provincia di Brescia, è finito in ospedale dopo aver subito un'aggressione avvenuta nella notte tra l'1 e il 2 maggio a Piamborno, durante la tradizionale festa di paese "Fiera dei Fiori".

Secondo quanto si apprende, Farisè sarebbe intervenuto per riportare la calma tra due gruppi di giovani – scoppiata per futili motivi – quando un 17enne lo avrebbe colpito all'improvviso, facendolo cadere a terra. Pare che il sindaco abbia perso conoscenza per qualche secondo.

Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi, inviati da Areu intorno all'1.30 di notte. I sanitari hanno trasportato il sindaco all'ospedale di Esine (Brescia) per tutte le cure del caso e gli accertamenti. Le sue condizioni fortunatamente non sarebbero gravi.

Presenti sul posto anche i carabinieri della locale stazione di servizio che hanno subito identificato l'aggressore e lo hanno denunciato per lesioni. Ora i militari sono al lavoro per cercare di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto. E soprattutto finire di identificare tutti i responsabili della rissa.