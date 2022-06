Si scontra contro un’auto con il suo scooter a un incrocio, muore prima di arrivare all’ospedale Una donna di 57 anni si è scontrata contro un’auto con il suo scooter a un incrocio a Brescia. Arrivati i soccorsi, hanno provato a portarla all’ospedale ma è morta poco dopo la partenza.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Stava percorrendo via Antonio Bianchi intorno alle 20 di lunedì 27 giugno. La 57enne Gabriella Scaratti, residente a Travagliato, era in sella al suo scooter e stava immettersi in via San Zeno. A quel punto un'Audi A4, che stava procedendo in direzione via Cefalonia, la travolge.

L'impatto è stato così forte da far sbalzare Gabriella per diversi metri e da farle perdere il casco.

L'arrivo dei soccorsi e la corsa all'ospedale

Poco dopo sono arrivati gli agenti della polizia locale di Brescia e il personale sanitario con un'automedica. Soccorsa sul posto, la donna è stata sottoposta a un massaggio cardiaco. Poi, i sanitari l'hanno intubata e caricata sull'auto per portarla alla Poliambulanza di Brescia.

Gabriella, però, è morta poco dopo la partenza del mezzo, prima ancora di raggiungere l'ospedale. La donna di 50 anni alla guida dell'Audi è rimasta illesa, ma è stata comunque portata al pronto soccorso perché in stato di shock.

I due ragazzi sullo scooter travolti da un'auto sarebbero in gravi condizioni

Un incidente simile è accaduto a Carugate, in provincia di Monza e Brianza. Intorno alle 21 e 30 del 26 giugno un'auto si è scontrata contro uno scooter. I due ragazzi di 17 anni che si trovavano in sella al motorino sono stati portati all'ospedale San Gerardo e Niguarda di Milano in codice rosso.

Secondo le prime informazioni, avrebbero riportato diverse fratture e le loro condizioni sarebbero molto gravi. Anche il conducente dell'auto, un uomo di 56 anni, e sua figlia di 16 anni sono stati ricoverati.

Portati al San Raffaele, le loro condizioni non sarebbero preoccupanti. Illesi, invece, altri due ragazzi amici della 16enne. La ricostruzione dell'incidente è stata affidata ai carabinieri della compagnia di Pioltello.