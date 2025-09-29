Si schianta con il suo scooter contro una rotonda, morto un ex poliziotto: è Giulio Di Micco

Incidente sulla strada provinciale 2 nel territorio di Pavia: uno scooter è finito contro una rotonda. L’uomo che era in sella alla moto è morto poco dopo l’arrivo in ospedale. Si chiamava Giulio Di Micco ed era un poliziotto in pensione.

(Immagine di repertorio)

Nella notte tra sabato 27 settembre 2025, e ieri, domenica 28 settembre 2025, si è verificato un incidente stradale sulla strada provinciale 2 a Pavia. Un uomo si è scontrato con il suo scooter contro una rotatoria ed è morto poco dopo in ospedale. La vittima aveva 60 anni ed era un agente di polizia andata da poco in pensione. Si chiamava Giulio Di Micco ed era originario di Broni.

Il 60enne si è schiantato poco la mezzanotte. Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, è uscito di strada con il suo scooter Yamaha T-Max mentre si trovava sulla strada provinciale 2 che porta alla località Cà della Terra, oltre la tangenziale Est di Pavia: è sbalzato dalla sella ed è finito contro il guard-rail. Cosa possa aver provocato l'incidente resta ancora un mistero. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e gli operatori sanitari del 118 inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu).

I medici lo hanno trasferito d'urgenza nel reparto di Rianimazione del Policlinico San Matteo. Purtroppo è morto nel pomeriggio di ieri. Le ferite riportate erano troppo gravi: aveva traumi al torace e all'addome e lesioni interne. Sulla dinamica indagano gli agenti della Locale. Nell'incidente non sarebbero coinvolti altri veicoli.

Giulio Di Micco era andato in pensione pochi mesi fa. Ha lavorato per anni alle Volanti della polizia di Stato.