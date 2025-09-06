Poliziotto travolge e uccide un ragazzo mentre attraversa la strada, morto un 25enne

Tragedia sulla strada all’alba a Milano, dove un’auto ha travolto e ucciso un 25enne. Alla guida della macchina c’era un poliziotto, sul sinistro indagano i vigili urbani.

Un grave incidente è avvenuto tra via Adelchi e via Porpora a Milano nella mattinata presto di oggi, sabato 6 settembre. Un ragazzo è morto, la vittima è Matteo Barone, venticinque anni, per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare. A rimanere coinvolta nel sinistro è stata anche un'auto guidata da un poliziotto ventiseienne libero dal servizio, che ha travolto mentre il giovane attraversava la strada. Sull'incidente indagano gli agenti della polizia locale.

Secondo quanto ricostruito finora erano circa le ore 6 di oggi, al momento dell'incidente il venicinquenne stava attraversando la strada. Un'auto privata per cause non note e ancora in corso d'accertamento, lo ha travolto. L'impatto è stato violento e le condizioni del pedone gravissime.

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento sul luogo dell'incidente è giunto il personale sanitario con vari mezzi di soccorso. I paramedici hanno preso in carico il giovane e l'hanno trasportato con l'ambulanza al Policlinico di Milano. Purtroppo il decesso è sopraggiunto poco dopo. Alla guida della macchina c'era un agente della Polizia di Stato, un ventiseienne, praticamente coetaneo della vittima, che dopo l'incidente è stato soccorso in codice verde, perché era in stato di shock per quanto appena successo.

Presenti sul luogo dell'incidente per i rilievi scientifici gli agenti della polizia locale, che hanno svolto gli accertamenti per ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto e hanno ascoltato alcuni testimoni. Da quanto si apprende pare che il giovane deceduto abbia attraversato al strada camminando sulle strisce pedonali, le indagini sono in corso. Al vaglio eventuali responsabilità a carico del conducente dell'auto, che accerterà l'Autorità Giudiziaria.