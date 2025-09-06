Chi era Matteo Barone, il 25enne travolto e ucciso da un poliziotto a Milano

Matteo Barone aveva 25 anni. Originario di Poggibonsi, in provincia di Siena, viveva a Milano. L’anno scorso aveva lasciato il lavoro perché sognava di diventare un cantante trap.

Matteo Barone

Si chiamava Matteo Barone, il ragazzo di 25 anni che è stato travolto e ucciso da un'automobile guidata da un agente di polizia. Il 25enne era originario di Poggibonsi, comune che si trova in provincia di Siena. Viveva però con la sua famiglia a Milano e precisamente in via Porpora, a pochi metri di distanza da dove è stato investito. Un anno fa aveva deciso di lasciare il suo lavoro. E lo aveva fatto perché sperava di poter coronare il suo sogno: diventare una cantante trap. All'alba di oggi, sabato 6 settembre 2025, è stato investito dal veicolo guidato dal poliziotto. L'impatto è stato molto violento: il giovane ha infatti fatto un volo di 37 metri.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, il ragazzo – così come dimostrato dai segni sull'asfalto e dalle parole di un testimone – stava attraversando la strada in via Porpora. Lo stava facendo sulle strisce pedonali. A un certo punto, l'auto guidata da un 26enne lo ha colpito. L'agente, che è in servizio al commissariato Garibaldi Venezia, si è fermato e ha prestato soccorso. Ha quindi chiamato gli operatori sanitari del 118. I medici e i paramedici lo hanno trasferito d'urgenza all'ospedale Policlinico.

Purtroppo, nonostante il tempestivo intervento, dopo un'ora è stato dichiarato il decesso. Tra pochi giorni, Matteo avrebbe compiuto 26 anni. Sul luogo dell'incidente sono intervenute anche le forze dell'ordine. Come previsto in questi casi, gi agenti della polizia locale hanno sottoposto il conducente al test dell'alcol e della droga. Il pre-test ha segnalato valori compresi tra 0,5 e 0,8 grammi di etanolo per litro di sangue: l'agente, che è stato portato all'istituto clinico di Città Studi per alcuni controlli, aveva bevuto.

Il poliziotto è stato arrestato: è accusato di omicidio stradale. Per gli investigatori non avrebbe rispettato una regola del Codice della strada che prevede di dare la precedenza a un pedone sulle strisce.