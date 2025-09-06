Arrestato il poliziotto che ha investito e ucciso il 25enne Matteo Barone: positivo all’alcol test

Guidava sotto l’effetto di alcol il poliziotto libero dal servizio che ha investito e ucciso con l’auto privata il 25enne Matteo Barone a Milano. L’alcol test è risultato positivo, è stato arrestato per omicidio stradale e si trova ai domiciliari.

Matteo Barone

Guidava sotto l'effetto di alcol il poliziotto ventiseienne che ha travolto e ucciso Matteo Barone, venticinque anni, a Milano. Per l'agente del Commissariato Garibaldi Venezia è scattato l'arresto per omicidio stradale e ora si trova ai domiciliari. L'incidente è avvenuto tra via Adelchi e via Porpora a Milano all'alba di oggi, sabato 6 settembre, mentre era libero dal servizio e guidava la sua auto privata. L'alcol test è riultato positivo, dunque l'agente si è messo alla guida nonostante avesse bevuto. Il poliziotto infatti subito dopo il sinistro è stato sottoposto come da prassi al test alcolemico. Il ventiseienne era in stato di shock ed è stato accompagnato in ospedale in codice verde per gli accertamenti di rito. Sul caso indagano gli agenti della polizia locale.

Alcol test positivo e mancato rispetto del codice della strada

Sull'incidente mortale in cui ha perso la vita il giovane Matteo Barone sono in corso le indagini con la dinamica ancora in fase di ricostruzione. Spetterà agli investigatori fare verifiche in tal senso. Da quanto appreso finora oltre a risultare positivo all'alcol test il conducente della Lancia Y non avrebbe dato la precedenza al pedone, che pare stesse attraversando la strada camminando sulle strisce.