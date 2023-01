Si ribalta con l’auto in centro a Milano, si indaga sulle cause dell’incidente Un uomo di 54 anni è stato soccorso in via Serbelloni, in zona Palestro in centro a Milano. Era alla guida dell’auto trovata sottosopra lungo la strada. La polizia locale dovrà chiarire le cause dell’incidente.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Poco prima delle 20 di ieri, mercoledì 18 gennaio, i vigili del fuoco e il personale dell'Agenzia regionale emergenza e urgenza sono intervenuti in via Gabrio Serbelloni, in zona Palestro in centro a Milano. Sull'asfalto c'era un'auto ribaltata, con pezzi di carrozzeria staccati a terra. Alla guida un uomo di 54 anni che è stato medicato sul posto.

I rilievi dell'incidente sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale, intervenuti con un paio di pattuglie. Per il 54enne coinvolto nell'incidente non è stato necessario il trasporto in ospedale, visto che era rimasto praticamente illeso. Non è ancora chiaro cosa abbia provocato il ribaltamento della vettura che, poco dopo, è stata rimossa dalla strada dal personale di Sicurezza e ambiente.

L'incidente in via San Marco

Pochi giorni fa in via San Marco, sempre in centro a Milano, una donna di 70 anni è stata investita da uno scooter mentre attraversava la strada. Un impatto violento che l'ha sbalzata lontano diversi metri. Per la donna è stato necessario il trasporto d'urgenza all'ospedale Niguarda e attualmente è in coma. Il personale sanitario che è intervenuto per soccorrerla ha dovuto intubarla sul posto e sembra che avesse riportato diversi traumi in più parti del corpo, soprattutto al cranio.

L'incidente è avvenuto intorno alle 19 e alla guida del due ruote c'era una ragazza. Allo scontro hanno assistito alcune persone che si trovavano in un locale vicino. Anche in questo caso, è compito degli agenti della polizia locale riscostruire l'esatta dinamica dell'incidente per chiarire eventuali responsabilità per quanto accaduto.