Donna travolta da uno scooter mentre attraversa la strada in centro a Milano: gravissima

È successo pochi minuti dopo le 19 in centro a Milano, via San Marco. Una donna di 70 anni è stata presa in pieno da uno scooter mentre attraversava la strada: travolta e sbalzata a diversi metri dal punto dell'impatto, è stata soccorsa e trasportata in codice rosso all'ospedale Niguarda. Attualmente si trova in coma.

La dinamica dell'incidente in centro a Milano

Ennesimo incidente sotto la pioggia battente della giornata di oggi, domenica 8 gennaio. Secondo le prime ricostruzioni, la donna stava attraversando la strada in via San Marco, forse lontana dalle strisce pedonali. È in quel momento che si sarebbe verificato l'impatto con lo scooter, guidato da una ragazza. Sul posto sono accorsi immediatamente i sanitari del 118, che fin da subito hanno potuto constatare le gravissime condizioni della vittima: il personale presente l'ha dovuta infatti intubare direttamente sul posto, prima di trasportarla in ospedale in tutta fretta. La 70enne è stata così trasferita al Niguarda in codice rosso: diversi i traumi riportati in diverse parti del corpo, e soprattutto al cranio.

L'incidente in Brianza sotto la pioggia

Scenario molto simile a quello dell'incidente avvenuto nello stesso momento a qualche decina di chilometri di distanza, nella zona di Merate (Lecco): qui un uomo di 86 anni, un alpino molto noto nel circondario, è stato investito e ucciso sul colpo da un'automobile di passaggio mentre attraversava la strada, sotto la pioggia battente. La vittima aveva appena salutato gli amici al solito bar, e sti stava recando a casa. Sotto shock il guidatore dell'utilitaria che l'ha travolto, un pensionato di 80 anni residente a Ronco Briantino (Monza e Brianza), che non si sarebbe accorto dello schianto e avrebbe proseguito dritto. Salvo poi tornare indietro dopo pochi minuti, preso dai dubbi: solo sul luogo dell'incidente mortale avrebbe realizzato di aver investito un uomo.