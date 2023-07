Si ribalta con la moto sotto gli occhi del padre: grave ragazzino di 15 anni Un ragazzino di 15 anni è rimasto gravemente ferito dopo un incidente in moto sulla pista da cross di Vestone (Bergamo): lo schianto è avvenuto sotto gli occhi del padre.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Un ragazzino di 15 anni è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Vestone, comune che si trova nella provincia di Brescia. L'incidente si è verificato nella mattinata di ieri, domenica 2 luglio, sulla pista da cross Enduro Park. L'adolescente infatti stava facendo alcuni giri con la sua moto enduro 125: ad assistere alla sua perfomance c'era anche il papà. Intorno alle 11 del mattino si è poi verificato lo schianto.

Il quindicenne avrebbe perso il controllo della sua moto

Il quindicenne, che è originario di Botticino, ha corso per la Mc3Laghi. Si tratta della stessa società che gestisce l'Enduro Park. Adesso invece è nel team della polizia di stato, le Fiamme Oro. Il ragazzino quindi è un professionista. Durante una curva, avrebbe perso il controllo della sua moto e si sarebbe ribaltato in pista. Avrebbe prima sbattuto contro l'argine e poi con un mucchio di pietre. Non ci sarebbero altre persone coinvolte.

L'incidente sotto gli occhi del papà: è stato lui a chiamare i soccorsi

La centrale operativa dell'agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto i medici e i paramedici del 118 che sono arrivati con un'ambulanza, un'automedica e un elicottero. È stato il papà a soccorrere per primo il figlio e poi a chiamare il 118. Le condizioni del ragazzo, che è sempre rimasto cosciente, sono apparse subito gravi: è stato trasferito con l'elicottero in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia dove è ancora ricoverato. Non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita e se sia stato sottoposto a un intervento.