Scontro tra un’auto e uno scooter: ragazzino di 15 anni in gravissime condizioni Un ragazzino di 15 anni è stato ricoverato in gravissime condizioni in ospedale a Varese dopo che è rimasto coinvolto in un incidente stradale molto violento: si trovava in sella al suo scooter quando è stato travolto da un’auto.

A cura di Ilaria Quattrone

Un ragazzino di 15 anni è in gravissime condizioni dopo che nella serata di ieri, mercoledì 28 giugno, è rimasto coinvolto in un incidente stradale lungo la strada statale 629 a Comabbio (Varese). L'adolescente era in sella a uno scooter e si è scontrato contro un'automobile. L'impatto è stato molto violento: il veicolo si è ribaltato.

L'automobile non avrebbe rispettato il semaforo

Sulla base delle informazioni pervenute fino a questo momento, sembrerebbe che l'automobile viaggiasse in direzione Vergiate. Non avrebbe rispettato il semaforo e avrebbe investito lo scooter: in sella c'erano il minorenne e un suo amico che, fortunatamente, ne è uscito illeso. Sono stati chiamati i soccorsi. L'agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici del 118 a bordo di tre ambulanze, un'automedica e un elicottero.

Il ragazzino portato in ospedale con un elicottero: è gravissimo

Il conducente dell'automobile è stato portato in codice rosso all'ospedale di Circolo di Varese. Il ragazzino avrebbe riportato traumi alla testa, al torace e al bacino ed è stato portato con un elicottero all'ospedale San Gerardo di Monza. È gravissimo. Per consentire tutte le operazioni di recupero dei feriti e messa in sicurezza dell'area è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

Presenti anche i carabinieri della compagnia di Gallarate che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Il conducente dell'automobile rischia di essere accusato di lesioni stradali colpose.