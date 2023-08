Si fingono ex vicini casa e truffano un’anziana: le hanno rubato diversi gioielli Un uomo e una donna in Valle Gardona (Brescia) si sono finti ex vicini di casa di un’anziana e sono entrati in casa sua: l’hanno così derubata di tutto l’oro che hanno trovato in casa.

Una donna è stata vittima di una truffa in provincia di Brescia: l'anziana, che è residente in Valle di Gardone, sarebbe stata raggirata da due persone che hanno finto di essere degli ex vicini di casa. L'episodio si è verificato nei giorni scorsi.

I due malviventi si sono finti ex vicini di casa

A raccontarlo sui social, è stato il nipote della donna che ha voluto così lanciare un appello chiedendo ai parenti di persone anziane che vivono in Valle di Gardone di avvertire i propri familiari della presenza di malviventi nella zona.

La vittima ha novant'anni. Il ragazzo ha spiegato ai suoi utenti di Instagram che due persone, un uomo e una donna, hanno suonato il campanello dell'abitazione della donna. L'anziana ha risposto e purtroppo ha aperto la porta.

I due hanno finto di essere ex vicini di casa e con una scusa sono entrati dentro l'appartamento: hanno affermato di voler andare in bagno, ma in realtà sono entrati in camera sua e le hanno portato via tutto l'oro che aveva. Non è chiaro a quanto ammonti il valore del bottino.

L'appello lanciato da un'altra donna

La donna si è però resa conto solo alcuni giorni dopo che le mancavano i gioielli. Il nipote ha poi spiegato: "Da quello che mi risulta hanno già rubato ad altre persone del paese". Per questo motivo ha chiesto di poter dire "ai nostri cari di non aprire agli sconosciuti in alcun caso".

Alcuni minuti dopo, un'altra donna ha lanciato lo stesso appello raccontando di questa coppia che finge di essere ex residenti del quartiere: in questo modo, riescono ad entrare in casa con una scusa per arraffare tutto quello che trovano.