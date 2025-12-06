milano
Sequestrati quasi 500 kg di droga, erano nascosti nel doppio-fondo di un furgone: 3 arresti nel Milanese

I carabinieri hanno intercettato un furgone sospetto a Trezzano sul Naviglio (Milano): sequestrati quasi 500 kg di hashish nascosti nel doppio-fondo del mezzo, 3 arresti.
A cura di Giulia Ghirardi
I carabinieri che hanno scoperto il carico illegale di sostanze stupefacenti
Sono stati sequestrati quasi 500 kg di hashish nascosti nel doppio-fondo di un furgone. A scoprire il carico illegale sono stati i carabinieri della compagnia di Corsico, con il supporto delle compagnie di Rho e di Abbiategrasso, che hanno anche arrestato in flagranza di reato 3 persone con l'accusa di traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

Come sono state trovate le sostanze stupefacenti

Il ritrovamento del carico è avvenuto due giorni fa, nel corso della notte del 4 dicembre scorso, a Trezzano sul Naviglio, un piccolo comune situato a sud-ovest di Milano. È lì che – nel corso di un'attività preventiva finalizzata a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti nell’hinterland milanese – i carabinieri avrebbero notato un camion con targa spagnola entrare in un deposito, seguito subito dopo da un furgone.

Insospettiti, i militari hanno atteso l'uscita del furgone dall'edificio per intercettarlo. Una volta effettuati i controlli, all'interno di un doppio-fondo del veicolo sono state trovate oltre 100 buste di hashish termosigillate, contenenti ciascuna circa 4,5 kg di stupefacenti per un totale di quasi 500 kg.

Trasportano oltre 300 chili di hashish con un camion da Milano a Bergamo: 4 arresti

Per tali fatti sono state arrestate tre persone: una 53enne di nazionalità italiana, un 30enne libanese e un 49enne spagnolo. Tutti e tre sono stati accompagnati alla Casa Circondariale di Milano San Vittore in attesa di rispondere all'accusa di traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

milano
