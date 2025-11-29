Si allaga un appartamento, i vicini lanciano l’allarme e i carabinieri trovano 70 chili di droga: cos’è successo

Un allagamento ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco che, una volta giunti sul posto, hanno trovato 70 kg di droga in un appartamento nel Milanese. Due uomini sono stati arrestati dopo aver tentato la fuga.

Il ritrovamento di sostanze stupefacenti dopo l’allagamento

Un episodio di disattenzione ha portato alla scoperta di una vasta operazione di traffico di droga in un appartamento di Pieve Emanuele, un piccolo comune in provincia di Milano. Il tutto è iniziato con una perdita d’acqua: un rubinetto lasciato aperto ha provocato un allagamento che ha coinvolto non solo l’appartamento, ma anche le parti comuni del condominio. La segnalazione del danno è giunta ai vigili del fuoco che si sono recati sul posto per intervenire. Lì, però, non hanno trovato soltanto acqua che colava dal soffitto, ma un vero e proprio "magazzino" di sostanze stupefacenti.

La vicenda

I fatti risalgono alla giornata di ieri, venerdì 27 novembre, quando – durante l’ispezione dell’appartamento di via Verdi – i vigili del fuoco hanno avvertito i carabinieri per un ritrovamento inaspettato. Giunti sul posto, infatti, i militari hanno rinvenuto circa 70 chili di hashish, conservata in diversi contenitori, tra cui un frigorifero a pozzetto.

Inoltre, sono stati rinvenuti circa 2,5 chili di marijuana, 80 grammi di cocaina all’interno di una cassaforte, 19 sigarette elettroniche cariche di marijuana, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Non solo: parte della droga era già confezionata con loghi e immagini di cartoni animati e famose serie TV, segno di una produzione destinata probabilmente a un pubblico di giovane età.

Leggi anche Mette a disposizione camion per importare cocaina ed eroina dall'estero: arrestato imprenditore di 57 anni

Dopo aver fatto i dovuti accertamenti, i carabinieri hanno deciso di aspettare il ritorno dei residenti dell’appartamento. Quando i due uomini, rispettivamente di 30 e 54 anni, sono arrivati sul posto, hanno cercato di scappare a piedi, ma sono stati immediatamente inseguiti e quindi arrestati. Durante il tentativo di fuga, il 30enne è stato trovato in possesso di altri 4 grammi di cocaina, già suddivisi in 11 dosi pronte per la vendita. I due, entrambi incensurati, sono stati condotti nel carcere di San Vittore con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti.