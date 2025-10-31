Nascondeva droga ed esplosivo in cassa e tra i panetti della pizza: in carcere un ristoratore a Milano

Gli agenti del Commissariato Monforte Vittoria hanno arrestato il titolare di una pizzeria di Cormano (Milano) per detenzione di sostanze stupefacenti e porto abusivo d’armi. Il 24enne utilizzava il suo locale come centrale di spaccio e arsenale di esplosivi e proiettili.

Una pizzeria del centro del paese utilizzata come vera e propria centrale di spaccio. È quanto hanno scoperto gli agenti del Commissariato Monforte Vittoria di Milano che, nei giorni scorsi, hanno arrestato e condotto in carcere a San Vittore un ristoratore 24enne di Cormano (Milano) per detenzione di sostanze stupefacenti e porto abusivo d'armi: il giovane titolare è stato trovato con 11 grammi di cocaina, oltre tre etti e mezzo di hashish e un piccolo arsenale di esplosivi, nascosti tra il registratore di cassa e il magazzino della pizzeria.

Mercoledì 29 ottobre, verso le ore 19.30, i poliziotti di via Poma hanno fatto accesso al locale di via Vespucci a Cormano e sottoposto a controllo il 24enne, che ha dichiarato di essere il titolare della pizzeria. A seguito della perquisizione, in un cassetto sotto il registratore di cassa sono stati rinvenuti 18 grammi di hashish, in un armadietto sotto il bancone cinque proiettili calibro 7,65 mm e, in un armadietto vicino ai servizi igienici, un altro involucro con 36 grammi di hashish.

Ma non solo. All'interno di una cantina, locale di pertinenza della pizzeria, tra conserve e panetti della pizza sono state rinvenute e sequestrate 25 bustine contenenti 11 grammi di cocaina, tre panetti da un etto ciascuno di hashish, altri 11 involucri con 26 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento, e, inoltre, cinque ordigni artigianali dal peso complessivo di oltre un chilo e mezzo. Nell’auto del pizzaiolo, infine, è stata rinvenuta e posta sotto sequestro anche una pistola stordente (taser).

Visto il pericoloso materiale ritrovato all'interno del ristorante, si è reso necessario l'intervento di un equipaggio della Sezione Artificieri dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Milano, che ha proceduto alle operazioni di rimozione dei materiali esplosivi rinvenuti e ha provveduto conseguenza alla loro distruzione.