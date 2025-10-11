Arrestate 7 persone a Milano per spaccio: sequestrati 50 chili di droga, un 29enne aveva 14mila euro negli slip

La polizia di Stato di Milano ha arrestato 7 persone per spaccio. Gli agenti hanno sequestrato in tutto circa 50 chili di droga, tra hashish, marijuana, ketamina e cocaina. Un 29enne aveva nascosto 14mila euro negli slip.

La droga sequestrata dagli agenti del Commissariato Scalo Romana

Sette persone sono state arrestate nella giornata di ieri, venerdì 10 ottobre, dalla polizia di Stato di Milano per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. In seguito a diversi controlli, tra Pieve Emanuele, Benedetto Marcello, Cornaredo e Bollate, sono stati trovati circa 50 chili di droga tra hashish, marijuana, ketamina e cocaina. Sequestrati anche quasi 20mila euro in contanti che, secondo gli investigatori, sarebbero i proventi della cessione delle sostanze stupefacenti. Di questi, quasi 14mila euro erano nascosti negli slip di un 33enne.

Intorno alle 13 del 10 ottobre, gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Scalo Romana si sono appostati nei pressi di un appartamento di Pieve Emanuele (nella Città Metropolitana di Milano) perché identificato come probabile luogo di detenzione e spaccio di droga. Ad un certo punto, dal palazzo di via Santi hanno notato un 29enne che tornava a casa a bordo di un'auto. Fermato per un controllo, è stato trovato in possesso di due cellulari e denaro contante pari a 320 euro. Nella sua abitazione, poi, sono stati sequestrati 14,5 chilogrammi di hashish che custodiva in frigorifero, oltre 3 chili di marijuana, altri 300 grammi di hashish, 9 grammi di ketamina e due bilancini di precisione tutto nascosto in un borsone in camera da letto.

Poco dopo, intorno alle 15:30, i poliziotti della Squadra Mobile hanno notato un giovane uscire da uno stabile di via Gaffurio, zona Benedetto Marcello, con una grossa borsa nera. Entrato in un'auto condotta da un'altra persona, è sceso in via Settala per tornare a casa. Fermati entrambi, i poliziotti hanno trovato un 51enne con 1,7 chili di hashish e 350 grammi di marijuana. Il 23enne, poi, aveva in casa altri 11,8 chili di hashish, 1,7 chili di marijuana e 199 sigarette elettroniche con Thc.

Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Garibaldi Venezia, invece, hanno notato un Suv che si spostava da Lambrate a Cornaredo, dove il conducente è sceso prendendo un borsone vuoto dall’auto ed è andato verso una villetta. Là c'era un uomo che lo ha fatto entrare in casa da dove è uscito una decina di minuti dopo con il borsone che sembrava più pesante. Ripartito per Bollate, si è incontrato con un altro uomo arrivato in via Porra con un Suv di lusso. I due si sono scambiati una busta e un sacchetto. Fermati, il 33enne alla guida del Suv di lusso aveva una busta con 1,5 chili di cocaina e l'altro, un 49enne, aveva 13.800 euro in contanti negli slip. Quest'ultimo, in casa a Cesano Maderno (in provincia di Monza e della Brianza) aveva altri 5mila euro in un cassetto del comodino.

In serata, i poliziotti sono entrati nell'abitazione di Cornaredo di un 28enne e una 27enne: in un armadio e in frigo c'erano 7,2 chili di hashish, quasi 4 chili di cocaina e 4 chili di marijuana, bilancini, macchine per il sottovuoto, una macchina conta-soldi e una pistola a salve calibro 8mm al quale era stato rimosso il tappo rosso.