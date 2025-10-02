milano
video suggerito
video suggerito

Daytona KK arrestato per spaccio a Milano: il trapper 31enne è stato trovato con 6 chili di droga

Gli agenti della squadra Mobile di Milano hanno arrestato Michele Corvino, alias Daytona KK, per spaccio. Il trapper 31enne è stato trovato in possesso di quasi 6 chili di droga, tra hashish e marijuana.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Enrico Spaccini
16 CONDIVISIONI
Daytona KK (foto da Instagram)
Daytona KK (foto da Instagram)

Michele Corvino, trapper emergente conosciuto come Daytona KK, è stato arrestato ieri, mercoledì 1 ottobre, per spaccio di sostanze stupefacenti. Il 31enne, infatti, sarebbe stato trovato in possesso di quasi sei chili di droga, tra hashish e marijuana, che teneva nel bagagliaio della sua auto e all'interno della sua abitazione nella periferia nord di Milano. Corvino, che ha già alle spalle precedenti sempre per spaccio, è stato arrestato e processato per direttissima.

Stando a quanto riferito dalla Questura di Milano, Corvino è stato intercettato in via Bolzano, una traversa di viale Monza nella periferia nord milanese, mentre si trovava a bordo di un'Audi Q2 bianca. Il 31enne, che ha già pubblicato diversi singoli e un album da indipendente, ha abbassato il finestrino e, a quel punto, gli agenti della squadra Mobile di Milano avrebbero sentito un forte odore di cannabis che li ha convinti a eseguire una perquisizione.

All'interno del bagagliaio dell'auto, gli agenti hanno rinvenuto circa 900 grammi di hashish. Così, il controllo è stato esteso anche all'abitazione e al garage del 31enne. In tutto, i poliziotti hanno sequestrato 2,837 chili di hashish, 3,116 di marijuana, 8 grammi di cocaina, due etti di sostanza da taglio e 2.240 euro in contanti. Corvino, ora assistito dall'avvocato d'ufficio Marco Gatti, è stato quindi arrestato con l'accusa di spaccio e processato per direttissima.

Attualità
Cronaca
16 CONDIVISIONI
Immagine
Nuovo corteo a Milano per Gaza: "Blocchiamo tutto, la macchina del genocidio si ferma ora"
"Non posso più prendere metro, treni o andare al bar perché ho protestato per Gaza": la 21enne col Daspo urbano
L'università Statale di Milano è stata occupata: "Pronti per lo sciopero generale"
In centinaia occupano i binari della stazione Cadorna a Milano: "Blocchiamo la città"
Il percorso del corteo di Milano del 3 ottobre contro l'abbordaggio della Flotilla
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views