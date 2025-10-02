Daytona KK arrestato per spaccio a Milano: il trapper 31enne è stato trovato con 6 chili di droga

Gli agenti della squadra Mobile di Milano hanno arrestato Michele Corvino, alias Daytona KK, per spaccio. Il trapper 31enne è stato trovato in possesso di quasi 6 chili di droga, tra hashish e marijuana.

Daytona KK (foto da Instagram)

Michele Corvino, trapper emergente conosciuto come Daytona KK, è stato arrestato ieri, mercoledì 1 ottobre, per spaccio di sostanze stupefacenti. Il 31enne, infatti, sarebbe stato trovato in possesso di quasi sei chili di droga, tra hashish e marijuana, che teneva nel bagagliaio della sua auto e all'interno della sua abitazione nella periferia nord di Milano. Corvino, che ha già alle spalle precedenti sempre per spaccio, è stato arrestato e processato per direttissima.

Stando a quanto riferito dalla Questura di Milano, Corvino è stato intercettato in via Bolzano, una traversa di viale Monza nella periferia nord milanese, mentre si trovava a bordo di un'Audi Q2 bianca. Il 31enne, che ha già pubblicato diversi singoli e un album da indipendente, ha abbassato il finestrino e, a quel punto, gli agenti della squadra Mobile di Milano avrebbero sentito un forte odore di cannabis che li ha convinti a eseguire una perquisizione.

All'interno del bagagliaio dell'auto, gli agenti hanno rinvenuto circa 900 grammi di hashish. Così, il controllo è stato esteso anche all'abitazione e al garage del 31enne. In tutto, i poliziotti hanno sequestrato 2,837 chili di hashish, 3,116 di marijuana, 8 grammi di cocaina, due etti di sostanza da taglio e 2.240 euro in contanti. Corvino, ora assistito dall'avvocato d'ufficio Marco Gatti, è stato quindi arrestato con l'accusa di spaccio e processato per direttissima.