Nasconde oltre 18mila euro in contanti nel pacco delle merendine in cucina: arrestato 34enne a Legnano

In una delle camera da letto di una villetta indipendente a Legnano (Milano) è stato trovato un vero e proprio deposito di droga con panetti di hashish, buste di marijuana confezionate per oltre un chilo di sostanze.

Nascondeva migliaia di euro in contanti all'interno della dispensa della cucina di casa, avvolti in un maxi pacco di merendine confezionate, e altri soldi ancora in una delle camere da letto. È successo a un 34enne residente a Legnano (Milano), ora arrestato dagli agenti della polizia di Stato.

Durante i controlli di routine, attirati dal forte odore di hashish che proveniva da una villetta indipendente, i poliziotti hanno rinvenuto infatti diverse migliaia di euro in contanti dentro un pacco di merendine, occultato in un mobile della cucina, e successivamente anche nella camera da letto. In un’altra stanza, inizialmente chiusa a chiave, è stato inoltre trovato un vero e proprio deposito di droga con panetti di hashish, buste di marijuana confezionate, materiale per il taglio ed il confezionamento, nonché un bilancino di precisione.

In totale, i poliziotti hanno sequestrato oltre 500 grammi di hashish e più di 400 grammi di marijuana, insieme a oltre 18mila euro in soldi contanti (per la precisione 18.510 euro), ritenuti proventi dell’attività di spaccio. Il 34enne, privo di occupazione lavorativa e con a carico denunce per droga e reati contro il patrimonio, è stato quindi accompagnato negli uffici della Polizia di Stato per i rilievi e poi su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio, per poi venire infine condotto nel carcere di Busto Arsizio (Varese): attualmente si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa della convalida dell’arresto.