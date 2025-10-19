milano
Nasconde oltre 18mila euro in contanti nel pacco delle merendine in cucina: arrestato 34enne a Legnano

In una delle camera da letto di una villetta indipendente a Legnano (Milano) è stato trovato un vero e proprio deposito di droga con panetti di hashish, buste di marijuana confezionate per oltre un chilo di sostanze.
A cura di Francesca Del Boca
Nascondeva migliaia di euro in contanti all'interno della dispensa della cucina di casa, avvolti in un maxi pacco di merendine confezionate, e altri soldi ancora in una delle camere da letto. È successo a un 34enne residente a Legnano (Milano), ora arrestato dagli agenti della polizia di Stato.

Durante i controlli di routine, attirati dal forte odore di hashish che proveniva da una villetta indipendente, i poliziotti hanno rinvenuto infatti diverse migliaia di euro in contanti dentro un pacco di merendine, occultato in un mobile della cucina, e successivamente anche nella camera da letto. In un’altra stanza, inizialmente chiusa a chiave, è stato inoltre trovato un vero e proprio deposito di droga con panetti di hashish, buste di marijuana confezionate, materiale per il taglio ed il confezionamento, nonché un bilancino di precisione.

In totale, i poliziotti hanno sequestrato oltre 500 grammi di hashish e più di 400 grammi di marijuana, insieme a oltre 18mila euro in soldi contanti (per la precisione 18.510 euro), ritenuti proventi dell’attività di spaccio. Il 34enne, privo di occupazione lavorativa e con a carico denunce per droga e reati contro il patrimonio, è stato quindi accompagnato negli uffici della Polizia di Stato per i rilievi e poi su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio, per poi venire infine condotto nel carcere di Busto Arsizio (Varese): attualmente si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa della convalida dell’arresto.

