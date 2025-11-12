Ha in negozio Fentanyl, Viagra e 3mila euro in contanti: parrucchiere di Milano arrestato per spaccio

La polizia locale ha arrestato il titolare di un negozio di parrucchiere del quartiere San Siro di Milano per spaccio. Nel locale aveva farmaci come Fentanyl e altri a base di benzodiazepine.

I farmaci sequestrati dalla polizia locale

Il titolare di un negozio di parrucchiere nel quartiere di San Siro, a Milano, è stato arrestato nella serata di ieri, martedì 11 novembre, dalla polizia locale. Insospettiti da un eccessivo via vai dal negozio, gli agenti hanno deciso di perquisirlo e hanno trovato ina grande quantità medicinali, come il Fentanyl, e a base di oppioidi sintetici, oltre a quasi 3mila euro in contanti. L'accusa è di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il controllo della polizia locale è scattato nella serata dell'11 novembre in un negozio di un parrucchiere di 48 anni, di nazionalità egiziana, in viale Aretusa nel quartiere di San Siro. Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato chiusi in un cassetto di un mobile dietro la cassa due confezioni di Fentanyl, un cerotto a uso medico con un analgesico più potente della morfina. Oltre a queste, c'erano anche 103 pastiglie di Contramal, che contiene il tramadolo, altro oppioide sintetico, sei flaconi dello stesso principio attivo in gocce, 15 pasticche di Alprazolam (un medicinale a base di benzodiazepine) e 149 pastiglie di Viagra.

Gli investigatori hanno esteso la perquisizione anche nell'abitazione del 48enne. Così in tutto hanno trovato oltre 2.500 euro in contanti in banconote da 50 e 20 euro, hashish e 20 pasticche e cinque flaconi di Contramal. Tutti i farmaci sono stati sequestrati e verranno analizzati per capire se siano prodotti contraffatti. Nel frattempo, il 48enne è stato arrestato per spaccio.